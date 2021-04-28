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8 та 9 травня транспорт не пускатимуть на кладовища Кременчука, виняток — для авто інвалідів

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 1 363 Коментарів: 1

 

СКРП пояснює це робочими моментами

КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» заборонив проїзд транспорту по території міських кладовищ 8 та 9 травня. Виняток - для транспортних засобів, які перевозять інвалідів I – II групи за наявності відповідного посвідчення. Про це повідомила пресслужба виконкому.


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Обмеження 8 травня на СКРП пояснили прибиранням території великогабаритною технікою. А 9 травня - необхідністю забезпечення безпеки дорожнього руху.


До 7 травня Свіштовське та Деївське кладовища відкриті для проїзду транспорту. Для відвідувань усі кладовища міста відкриті без обмежень в часі, за умови дотримання протиепідемічних заходів.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: кладовище проїзд
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Коментарі: 1

725
Solenoid:
Сьогодні, 16:36

А других дней нет? Обязательно на праздники? Бред какой-то несёт пресслужба виконкому.

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