8 та 9 травня транспорт не пускатимуть на кладовища Кременчука, виняток — для авто інвалідів

КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» заборонив проїзд транспорту по території міських кладовищ 8 та 9 травня. Виняток - для транспортних засобів, які перевозять інвалідів I – II групи за наявності відповідного посвідчення. Про це повідомила пресслужба виконкому.
Обмеження 8 травня на СКРП пояснили прибиранням території великогабаритною технікою. А 9 травня - необхідністю забезпечення безпеки дорожнього руху.
До 7 травня Свіштовське та Деївське кладовища відкриті для проїзду транспорту. Для відвідувань усі кладовища міста відкриті без обмежень в часі, за умови дотримання протиепідемічних заходів.