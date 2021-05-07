У Кременчуці затримали викрадача кабелю

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 95

6 травня у Кременчуці було затримано зловмисника, який, як з'ясувалося, систематично «заробляв» на крадіжці кабелю.





За даними пресслужби Нацполіції Полтавщини, зловмисника вдалося затримати вчора вночі, коли він ніс у руках 15 метрів «свіжовикраденого» кабелю.





У подальшому було встановлено, що затриманий раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічні правопорушення.





Тож йому загрожує покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Відомості про дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального Кодексу України.