У Кременчуці три квартири вигоріли вщент

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У Кременчуці вчора, 6 травня, ввечері виникла пожежа, внаслідок якої, за даними оперативних служб, майже вщент вигоріли три квартири.





Як стало відомо журналістам «Телеграфа», спочатку на місце події до житлового будинку по вул. Нагірній виїхав один підрозділ рятувальників, а за кілька хвилин прибули додаткові сили. Впоратися з полум'ям вогнеборцям вдалося за пів години, люди не постраждали, а от майно врятувати не вдалося.





Без покрівлі залишилися та були майже повністю знищені дві квартири та господарські речі, що знаходилися всередині. Поруч розташований будинок, квартира №3, втратив лише 5 квадратних метрів покрівлі та облицювання. Ще три житлові будинки та господарчу споруду пожежним вдалося врятувати.





Наразі точна сума збитків встановлюється.