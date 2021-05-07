У Кременчуці рятувальників щепили від COVID-19 вакциною Pfizer

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 347

Задля цього до Кременчука приїхали медики з Полтави































Фото: Артем Коваленко

Рятувальники ДСНС сьогодні, 7 травня, отримали щеплення від COVID-19. Задля цього до Кременчука приїхали медики з Полтави, які й привезли з собою дороговартісну вакцину Pfizer.





За словами пресофіцера ДСНС м. Кременчук Ірини Зуб, щеплення було зроблене рятувальникам Кременчуцького гарнізону, 4-го державного загону, а також рятувальникам з Козельщини, Глобиного та Горішніх Плавнів повністю на добровільних засадах.





Першим сьогодні щеплення зробив начальник Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області Сергій Геращенко.







