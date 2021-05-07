Кременчук, Освіта

Стало відомо, як проходитимуть заняття у кременчуцьких учнів з 11 травня (додано)

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 761 Коментарів: 1

 

Діти навчатимуться очно у дві зміни

7 травня під час міської комісії ТЕБ і НС директор департаменту освіти Геннадій Москалик повідомив, що навчальний процес в школах нашого міста відновиться з 11 травня. Діти навчатимуться очно у дві зміни відповідно до карантинних обмежень жовтої зони епіднебезпеки.


За необхідності, за окремим рішенням адміністрації навчального закладу, для школярів 5-11 класів педагоги можуть 1-2 уроки на день проводити в дистанційному форматі. Таке запровадять у тому випадку, якщо частина вчителів знаходиться на самоізоляції або хворіє на ГРВІ у легкій формі, тож вони працюватимуть з дому.


Додано:


Геннадій Москалик зазначив, що до департаменту освіти телефонують керівники секцій і спортивних шкіл, які орендують приміщення у гімназіях та ліцеях, з проханням розпочати роботу сьогодні, 7 травня, або на вихідних, аби не чекати 11 травня.


- Це залежить від вашого розкладу, тому що сьогодні ми вже фактично в жовтій карантинній зоні. Тому згідно цих показників ми вже можемо працювати по місту Кременчуку, - відповів на це перший заступник міського голови Володимир Пелипенко.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: te.20minut.ua
Теги: школа школьники навчання
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Коментарі: 1

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Дмитрий:
Сьогодні, 11:52

как можно детям получить образование, если "директор департаменту освіти" только и рассуждает о "вихідних" та "святах" ??

 

почему не сегодня на учебу ? или завтра? если об отмене карантина известно стало вчера

 

жопу свою на работу тащить не хочется?

или за 2 года уже совсем забьіли/забили на учебньій процес?


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