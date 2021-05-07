Стало відомо, як проходитимуть заняття у кременчуцьких учнів з 11 травня (додано)

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 761 Коментарів: 1

7 травня під час міської комісії ТЕБ і НС директор департаменту освіти Геннадій Москалик повідомив, що навчальний процес в школах нашого міста відновиться з 11 травня. Діти навчатимуться очно у дві зміни відповідно до карантинних обмежень жовтої зони епіднебезпеки.





За необхідності, за окремим рішенням адміністрації навчального закладу, для школярів 5-11 класів педагоги можуть 1-2 уроки на день проводити в дистанційному форматі. Таке запровадять у тому випадку, якщо частина вчителів знаходиться на самоізоляції або хворіє на ГРВІ у легкій формі, тож вони працюватимуть з дому.





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Геннадій Москалик зазначив, що до департаменту освіти телефонують керівники секцій і спортивних шкіл, які орендують приміщення у гімназіях та ліцеях, з проханням розпочати роботу сьогодні, 7 травня, або на вихідних, аби не чекати 11 травня.



