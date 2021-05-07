Кременчук

Чи зникне бульвар Пушкіна та як помістити дев'ятиповерхівку на 26 сотках: лайфхаки по-кременчуцьки

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 469 Коментарів: 6

 

Майбутнє нашого міста очима архітекторів

Депутатська комісія з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики на чолі з Денисом Терещенком зібралась 6 травня, аби розглянути плани забудови міста.


Заслухали доповідь розробника детальних планів, головного архітектора Сергія Сазонова щодо кількох ділянок землі у Кременчуці. Якщо по двох пунктах, де передбачається звести об’єкти нежилої інфраструктури, питань у депутатів не виникло, то з проєктами житлових будинків все набагато складніше.


Ділянка по вул. Небесної Сотні, 53


Власне, тут під багатоповерхову забудову планують використати дві ділянки загальною площею 1,96 гектара. Очікується зведення трьох 9-ти поверхових секцій комплексу на 328 квартир. Здається, все гаразд, але... Згідно з Державними будівельними нормами (ДБН), площа прибудинкової території обчислюється залежно від кількості людей, які проживатимуть в будинку. У плані забудови кількість майбутніх мешканців комплексу суттєво занижена. Так, очікувана кількість мешканців становить 328 осіб – тобто, по одній людині на кожну квартиру.


- Ви рахуєте, що ми ідіоти сидимо тут всі?! – вигукнув Денис Терещенко.


До того ж проєктом передбачається усього 42 парковочних місця, що виглядає дещо дивним.



Ділянка на перехресті вулиць Пушкіна та Першотравневої


 

Ситуація навколо цієї забудови ще цікавіша. Якщо раніше на бульварі Пушкіна планували побудувати дві секції на 12-16 поверхів, то зараз на площі 1,1 гектара планують звести 9 житлових секцій на 216 квартир. Слід зауважити, що максимально дозволена щільність людей становить 500 осіб на гектар, а тут передбачається 800, про що слушно нагадав голова комісії пан Терещенко.


Є питання і до тимчасової парковки, яка розміститься на вулиці Першотравневій.


А щодо бульвару Пушкіна – він просто зникне, перетворившись на звичайний прохід між будинками. На планах цієї території чітко видно різницю:


 

 
 

- Ніякого бульвару, ніякого скверу, - підвів підсумок Денис Терещенко. - У цьому проєкті взагалі наведені «ліві» дані та «ліві» цифри – аби хоч якось підвести його під житлову забудову.


Одноголосним рішенням комісії план відправили на переробку. Основна вимога – залишити бульвар недоторканним.



Ділянки на перехресті вулиць Академіка Маслова та Івана Мазепи і на вул. Софіївській


 

На перехресті вулиць Академіка Маслова та Івана Мазепи на території площею 0,26 гектару планують побудувати дев’ятиповерховий житловий будинок. При тому, що максимально дозволена етажність для такої території складає 5 поверхів.


- Люди будують будинки. Але ж потім ці будинки будуть жити. Тут будуть гратися діти, будуть паркуватися авто. Стоянка, яка там є, навіть зараз забита транспортом, - зауважив пан Терещенко.


Проєкт відправили на переробку у зв’язку з очевидними порушеннями. Депутати наголосили, що це питання напряму стосується комфорту проживання у місті, тож ніяких компромісів бути не може.


Ті самі зауваження виникли й при розгляді наступного проєкту по вулиці Софіївській. Тут на тій же території забудовник планує звести цілі дві дев’ятиповерхові секції. Про облаштування нормальної прибудинкової території не йдеться, ба більше – поруч з майбутніми багатоповерхівками розташовані одноповерхові будинки.


Цей проєкт також відправили на переробку у зв’язку з порушеннями норм ДБН.


 


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: забудова проєкт забудови депутатська комісія
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Коментарі: 6

1 147
hunter:
Сьогодні, 10:07

Это все здорово,но почему журналисты не пишут о более интересном,ну например про морг и умершого которого не хотели полдня принимать,да еще много интересного в городе.

 


6 16
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Kremen.Club:
Сьогодні, 10:46

42 паркоместа на 328 квартир smile

В нашем дворе на 60 квартир паркомест около 30 (или полместа на квартиру) и уже по вечерам свободно 1-2. А тут предлагают 0,13 мест на квартиру, занимать будут с утра :)


10 0
22
barmaley:
Сьогодні, 10:48

Цитата: hunter

Это все здорово,но почему журналисты не пишут о более интересном,ну например про морг и умершого которого не хотели полдня принимать,да еще много интересного в городе.

 

То о чем вы излогаете конечно трагично,но с какой целью вы это вкидываете в этой статье?

 А по поводу "застройки" бульвара да и вцелом города, интирес застройщика ясен, лупить стройки одна к одной.

А вот небедных людей которые покупают эти скворешники за космические деньги понять невозможно, денег хоть жопой жри а  подумать как ты там будешь жить?, где 40 машин и более поставить?итп


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Малыш:
Сьогодні, 11:55

Барин волнуется, кипятится, надо бы застройщикам и его интерес учесть.


3 0
91
Pak:
Сьогодні, 12:19

Цитата: Kremen.Club

42 паркоместа на 328 квартир smile

В нашем дворе на 60 квартир паркомест около 30 (или полместа на квартиру) и уже по вечерам свободно 1-2. А тут предлагают 0,13 мест на квартиру, занимать будут с утра :)

В моём доме на 50 квартир 3 паркоместа и, в целом, хватает. У одной семьи на двоих стразу два "ведра" стоят: 7ка и бляха старая.
 
Сейчас во многих домах делают подземные паркинги, стоят они как гараж, но всё же есть. 



А вот небедных людей которые покупают эти скворешники за космические деньги понять невозможно, денег хоть жопой жри а  подумать как ты там будешь жить?, где 40 машин и более поставить?итп

В подземный паркинг будет ставить.
Из-за того, что загорожено там еще с начала 2010х, и уже даже одобряли проект "свечек" то, эти 9 этажки не последнее, что там может быть построено.
Как я понял схема такая: тебе выделяют землю, ты делаешь проект, даже не важно какой, хоть на 100 этажей, тебя рубят и ты переделываешь его годами, но земля остаётся за тобой. Если проект не делать, то землю могут забрать назад и выделить другому застройщику.

 


0 0
727
Solenoid:
Сьогодні, 12:28

А почему бы не строить на отех заброщенных участках возле челентано? Забор и бурьяны. Уже сколько лет.

0 0

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