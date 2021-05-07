10-річний кременчужанин від бійця отримав протипролежневий матрац

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 616

Юний кременчужанин тепер зможе спокійно відпочити та набратися сил

Кілька місяців тому боєць з Кременчука Олександр передав до редакції «Телеграфа» протипролежневий матрац. Вчора, 6 травня, у подарунок цей матрац отримав 10-річний хлопець з Кременчука.









10-річний Роман Маліченко має діагноз гідроцефалія, статичний тетрапарез, еппі синдром та затримку розвитку.





До редакції завітав батько хлопчика Володимир (на фото вище), вони якраз виписалися додому після тривалого лікування. Тепер хлопчик зможе спокійно відпочити та набратися сил.





Дякуємо всім, хто відгукнувся й допоміг зробити цей світ трохи кращим :)



