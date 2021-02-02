Від бійця до бійця: у Кременчуці безкоштовно віддають протипролежневий матрац

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 121

Його можна забрати в редакції «Телеграфа»

Боєць з Кременчука передав до редакції «Телеграфа» протипролежневий матрац. Він хоче передати цей матрац для бійця, родини військового, який потребує саме такий специфічний матрац.





Якщо у вашій родині боєць, який змушений дотримуватися постільного режиму, або ви родина військового, яка потребує протипролежневий матрац - телефонуйте в редакцію «Кременчуцького Телеграфа» за номером (068) 640-44-48.





Що таке протипролежневий матрац





Краще попередити, ніж лікувати. Протипролежневий матрац необхідний одразу, як ви дізналися про те, що вас або ваших близьких чекає тривалий постільний режим. Така спальна приналежність просто видалить причину, по якій з'являються пролежні. Завдяки пристрою матраца вага тіла буде постійно перерозподілятися на різні точки.





Протипролежневий матрац виготовляється з міцної прогумованої тканини, до складу якої входить полівінілхлорид. Вся поверхня матраца розділена на камери або відсіки, які по черзі наповнюються повітрям за допомогою компресора. Такий «рух» під тілом хворого забезпечує здоровий кровообіг в м'яких тканинах. Вони дозволяють шкірі людини дихати і вбирають зайву вологу. Ще одна перевага таких виробів – ефект масажу через поперемінне підняття секцій матраца.





Якщо пролежні вже з'явилися, протипролежневий матрац посприяє якнайшвидшому одужанню хворого і більш ефективному лікуванню пролежнів.