Краще пізно, ніж ніколи: найвлучніший та найневдаліший коментатор квітня

«ТелеграфЪ» продовжує відзначати коментаторів. Восьмий місяць поспіль ми визначаємо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.
Найвлучнішим коментатором місяця став Serpan - за це він отримав віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх його коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо його до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За квітень він написав всього 2 коментаря, але зібрав ним 166 лайків. Ось найбільш оцінений коментар:
Найбільше «не зайшли» читачам коментарі Kremen.Club. Його коментарям також присвоєний відповідний значок. За квітень він написав 39 коментарів і зібрав ними аж 300 дизлайків. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:
Ось кого ми відзначили у вересні, жовтні, листопаді, грудні, січні, лютому та березні.