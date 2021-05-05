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Краще пізно, ніж ніколи: найвлучніший та найневдаліший коментатор квітня

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 097 Коментарів: 1

Наступне нагородження відбудеться в кінці травня, або на початку червня ;)

«ТелеграфЪ» продовжує відзначати коментаторів. Восьмий місяць поспіль ми визначаємо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.


Найвлучнішим коментатором місяця став Serpan - за це він отримав віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх його коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо його до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За квітень він написав всього 2 коментаря, але зібрав ним 166 лайків. Ось найбільш оцінений коментар:

 

 

Найбільше «не зайшли» читачам коментарі Kremen.Club. Його коментарям також присвоєний відповідний значок. За квітень він написав 39 коментарів і зібрав ними аж 300 дизлайків. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:

 

 

Ось кого ми відзначили у вересні, жовтні, листопаді, грудні, січні, лютому та березні

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Автор: Руслана Горгола
Теги: комментаторы комментарии
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Коментарі: 1

171
canek:
Сьогодні, 12:42

А "кубки" навсегда у комментаторов?


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