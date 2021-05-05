«Поле чудес» по-кременчуцьки: як продати пакети з бджолами, батут і автомобіль

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 848

Понад 10 тисяч гривень втратили кременчужани, які намагалися придбати речі за оголошеннями в мережі інтернет.





Мешканець Нової Галещини втратив 9 тисяч гривень, відправивши їх «продавцю» автомобіля за оголошенням на OLX.



Ще один кременчужанин, схоже, ще й досі чекає на обіцяний пакет з бджолами з ОЛХ, який він оплатив ще в квітні. Станом на сьогоднішній день ані бджіл ані трьох тисяч гривень кременчужанину ніхто повертати не планує.



Трохи більше «пощастило» кременчужанці, яка заплатила 1200 гривень за, як з'ясувалося, віртуальний батут, який продавали через інтернет-мережу.



За даними прес служби поліції дані факти шахрайства зафіксовано та наразі ведеться слідство.