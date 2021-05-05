На Полтавщині — пожежонебезпечно: будьте обережні з недопалками

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 317

Категорично забороняється спалювати сміття, розводити багаття поблизу лісових насаджень, сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав’янистій підстилці.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме найближчими днями у більшості районів Полтавської області. Про це попереджає УкрГідрометцентр.



Рятувальники ж повідомляють про те, що в Україні триває сезон господарських робіт, і господарі, нажаль, масово спалюють сміття та залишки рослинності.





- Масове спалювання сміття, за що, між іншим, передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, призвело до того, що збільшилась кількість пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях. Особливо це питання щороку стоїть гостро у період тривалих травневих вихідних, - зазначають рятувальники.



За офіційними даними,з початку 2021 року на території України вже сталося майже 80 лісових пожеж та понад 9 тисяч займань на відкритих ділянках місцевості: трави, сміття, чагарників тощо.



Рятувальники Полтавської області посилюють превентивну роботу та разом із іншими службами вирушають у рейди населеними пунктами України.



ДСНС нагадує: категорично забороняється спалювати сміття, розводити багаття поблизу лісових насаджень, сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав’янистій підстилці.



Необхідно пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не лише навколишньому середовищу, але й, в першу чергу, вашому життю та здоров'ю!