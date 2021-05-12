Коронавірус 12 травня у Кременчуці: 48 інфікованих та одна смерть

Вчора, 22:30 Переглядів: 332

12 травня в місті зареєстрували сорок вісім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.



За інформацією мерії, захворіли тридцять дві жінки віком від 26 до 90 років, п'ятнадцять чоловіків віком від 19 до 67 років та чотирирічна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання тридцять п'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, тринадцять – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується сто тридцять шість пацієнтів. Одужало вісімдесят чотири особи. На жаль, чоловік 84 років помер.



Загалом у Кременчуці налічують 8859 інфікованих, одужало 7745, померло 243.

