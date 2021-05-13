На Полтавщині чоловік торгував зброєю через інтернет

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На Полтавщині 55-річний чоловік «попався» на торгівлі зброєю через інтернет.





За даними сайту прокуратури області, чоловік ще в травні минулого року зареєструвався в одному з інтернет-магазинів і здійснював купівлю-продаж вогнепальної зброї та бойових припасів. Також «умілець» переробляв придбані частини вогнепальної зброї і навіть виготовив пістолет-кулемет конструкції Вацлава Холека «Somopal vz.26» калібру 7,62 мм.





Під час обшуку за місцем проживання особи правоохоронці вилучили саморобний пістолет-кулемет, пістолет «Вальтер» модель П-38 калібру 9 мм, що відносяться до вогнепальної зброї, та більше 700 набоїв, придатних для стрільби.





Наразі Полтавською окружною прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт за незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів, а також збут бойових припасів без передбачених законом дозволів та незаконне виготовлення і переробку вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України). Обвинувальний акт по суті розглядатиме Полтавський районний суд.





Довідково: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і гладкоствольна), бойові припаси до неї, холодна зброя (арбалети, мисливські ножі тощо), пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду тощо належать до предметів, на які поширюється дозвільна система. Повноваження видавати та анулювати відповідно до законодавства дозволи на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту, боєприпасів тощо покладено на органи Національної поліції.