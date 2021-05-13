Кременчук планує взяти кредит на закупівлю ще 20 тролейбусів з автономним ходом

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12 травня відбулося засідання Президії Кременчуцької міської ради VІІІ скликання. Можновладці розглянули проєкт рішення про підтримку участі комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» у проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ».





У документі, зокрема, йдеться про закупівлю ще 20 тролейбусів з акумуляторним ходом або 20 електробасів в рамках всеукраїнського проєкту, для чого планують залучити кошти Європейського інвестиційного банку.





Слово попросила Лариса Гориславець, яка розповіла, що на всі її звернення про фінансову діяльність КТУ імені Л.Я. Левітана дає «відписки». Тому вона як депутатка не вважає себе вправі приймати рішення стосовно фінансів тролейбусного управління.





Віталій Малецький запропонував в подальшому адресувати запити на нього, аби уникнути непорозумінь.





- Два запити було адресовано саме на Вас. Мені дуже прикро, адже за законом депутат має право на роз’яснення від підприємства, а не лише на інформацію, надану на сайті, - відповіла пані Гориславець.





Мер нагадав, що кілька днів був у відпустці та пообіцяв окремо обговорити питання надання інформації депутатам з начальником КТУ.





Інші депутати також зацікавились станом фінансів тролейбусного управління, адже від цього напряму залежить доцільність участі в програмі кредитування.





Мер відповів:



