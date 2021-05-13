Кременчук

Кременчук планує взяти кредит на закупівлю ще 20 тролейбусів з автономним ходом

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 516 Коментарів: 1

У депутатів виникли питання щодо фінансової спроможності підприємства та використання ним виділених коштів

12 травня відбулося засідання Президії Кременчуцької міської ради VІІІ скликання. Можновладці розглянули проєкт рішення про підтримку участі комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» у проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ».


У документі, зокрема, йдеться про закупівлю ще 20 тролейбусів з акумуляторним ходом або 20 електробасів в рамках всеукраїнського проєкту, для чого планують залучити кошти Європейського інвестиційного банку.


Слово попросила Лариса Гориславець, яка розповіла, що на всі її звернення про фінансову діяльність КТУ імені Л.Я. Левітана дає «відписки». Тому вона як депутатка не вважає себе вправі приймати рішення стосовно фінансів тролейбусного управління.


Віталій Малецький запропонував в подальшому адресувати запити на нього, аби уникнути непорозумінь.


- Два запити було адресовано саме на Вас. Мені дуже прикро, адже за законом депутат має право на роз’яснення від підприємства, а не лише на інформацію, надану на сайті, - відповіла пані Гориславець.


Мер нагадав, що кілька днів був у відпустці та пообіцяв окремо обговорити питання надання інформації депутатам з начальником КТУ.


Інші депутати також зацікавились станом фінансів тролейбусного управління, адже від цього напряму залежить доцільність участі в програмі кредитування.


Мер відповів:


- Щодо фінансових показників цього проєкту, то поки що відомо одне: це – найдешевші гроші, що є в Україні, до того ж їх пропонують на 20 років. Ефективна ставка, якщо порахувати грантову складову, 3%. Тому за ці гроші варто боротись!

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: тролейбусне управління фінанси кредит тролейбуси з акумуляторним ходом тролейбус
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

286
jondin:
Сьогодні, 10:35

ну да возить тролями по 20 человек то нужно еще штук 500 докупить


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх