Молодих хокейних суддів навчали у Кременчуці

У Кременчуці комітет хокейних арбітрів провів навчальні збори для молодих суддів, про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.
Протягом двох днів 3 арбітри-початківці опановували теоретичну складову суддівства, працювали на матчах фінального турніру Всеукраїнських змагань серед гравців 2010 року народження.
Зазначимо, що влітку відбудуться ще одні збори для хокейних арбітрів, які працюють на матчах чемпіонату України, а також на дитячо-юнацьких всеукраїнських змаганнях. Вони також проводитимуться під керівництвом пана Лусканя, а також головного судді ФХУ Максима Урди.