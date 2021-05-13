Молодих хокейних суддів навчали у Кременчуці

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У Кременчуці комітет хокейних арбітрів провів навчальні збори для молодих суддів, про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.





Протягом двох днів 3 арбітри-початківці опановували теоретичну складову суддівства, працювали на матчах фінального турніру Всеукраїнських змагань серед гравців 2010 року народження.





- Зборами я задоволений. Після кожної гри ми разом із суддями розбирали всі ігрові моменти, проводили роботу над помилками. Чимало хлопців після моїх корективів уже починали вправлятись під час наступних ігор. Мене дуже тішить, що хлопці думають і намагаються якомога швидше виправити свої помилки, – зазначив голова Комісії оцінки якості суддівства ФХУ Олег Лускань.





Зазначимо, що влітку відбудуться ще одні збори для хокейних арбітрів, які працюють на матчах чемпіонату України, а також на дитячо-юнацьких всеукраїнських змаганнях. Вони також проводитимуться під керівництвом пана Лусканя, а також головного судді ФХУ Максима Урди.