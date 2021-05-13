Обережно, миттєві кредити онлайн!

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 569

Прагнення громадян жити «на широку ногу» залюбки монетизують чисельні фінансові установи, пропонуючи легкі та швидкі кредити. Взяти такий кредит дійсно просто, але при поверненні можуть виникнути труднощі.





Отримати мікрокредит може будь-хто: безробітні, студенти або пенсіонери. Процес оформлення займає усього кілька хвилин, навіть з дому виходити не потрібно, усе відбувається онлайн. Саме тому послуга користується шаленою популярністю: приміром, у 2019 році українці взяли мікрокредитів на 27,5 мільярдів гривень.





Річ у тім, що онлайн-сервіси заробляють непогані гроші саме в тих випадках, коли клієнт порушує умови договору.





Пастка №1: Високі кредитні ставки





Реклама подібних сервісів зазвичай інформує про ставку 1-2%. Але далеко не завжди потенційний клієнт звертає увагу, що йдеться про денну ставку, а не про річну. Якщо ж провести нескладні розрахунки, процентна ставка вже не здається такою незначною: так, при денній ставці 1,3% мається на увазі, що річна ставка по кредиту становить 474,5%. У деяких МФО ставка сягає навіть 900% річних.





Пастка №2: Система сплати пені





Закон «Про споживче кредитування» каже, що людина спочатку має сплачувати тіло кредиту, потім відсотки, а лише після цього – штраф. Така система вигідна для споживача, адже якщо тіло кредиту сплачено, на нього вже не нараховуватимуть відсотки. Проте, у договорах з МФО прописано навпаки: штраф – відсотки – тіло кредиту. За рахунок цього часто доводиться брати наступний кредит, аби погасити попередній, адже поки клієнт сплачує штрафи, йому нараховують нові відсотки.





Пастка №3: Два кредити замість одного





Іноді може здаватися, що людина оформила один кредит, а по факту взяла два, причому на різних умовах. Приміром, клієнт попросив у МФО 10000 грн, а установа погодила спочатку 5000 грн, і лише згодом решту суми. Є вірогідність, що це – два окремі кредити, які видали на різних умовах. Аби запобігти цьому, варто уважно вивчати умови кожного кредиту і лише після цього оформлювати договір.









Днями НБУ запропонував до обговорення проєкт вимог до розкриття небанківськими фінустановами установами повної інформації про послуги кредитування та їх повну вартість для клієнта. На вебсайтах та в рекламі має в повному обсязі відображатися правдива інформація про умови надання споживчих кредитів, а саме:

зазначатися загальна вартість кредиту з усіма комісіями та платежами;

реальна річна процентна ставка;

строки та суми погашення кредиту;

штрафні санкції в разі порушення умов тощо.

Але поки що проєкт знаходиться на стадії обговорення, тож контролювати надання цієї інформації може тільки сам споживач.





Слід пам’ятати й про те, що у випадку заборгованості по кредиту компанія навряд чи буде позиватися через суд. Натомість до справи візьмуться колектори: телефонуватимуть не тільки особі, котра взяла кредит, а й її родичам, друзям та колегам по роботі. Часто колектори вдаються до погроз, а іноді навіть до фізичної розправи. У таких випадках можна написати заяву в поліцію, але подібні справи зазвичай закривають через пів року: встановити особу правопорушника досить складно.





Якщо МФО порушує ваші права, звертайтесь до Національного банку Україні: