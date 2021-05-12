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Поліціянти з Кременчука вирушили у зону проведення Операції об’єднаних сил

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 815

 

Правоохоронці нестимуть службу в зоні ООС понад 2 місяці

Сьогодні, 12 травня, зведений загін поліцейських Кременчука та загалом Полтавщини вирушив на схід країни для забезпечення порядку й безпеки в населених пунктах та на блок-постах в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області. 


Очільник поліції області Іван Вигівський зауважив, що правоохоронці понад два місяці будуть забезпечувати правопорядок в зоні проведення ООС. Також він закликав піклуватися про особисту безпеку під час несення служби, бути дружними, згуртованими та живими й неушкодженими повернутися додому. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: війна ООС поліція
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