Поліціянти з Кременчука вирушили у зону проведення Операції об’єднаних сил

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Сьогодні, 12 травня, зведений загін поліцейських Кременчука та загалом Полтавщини вирушив на схід країни для забезпечення порядку й безпеки в населених пунктах та на блок-постах в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.





Очільник поліції області Іван Вигівський зауважив, що правоохоронці понад два місяці будуть забезпечувати правопорядок в зоні проведення ООС. Також він закликав піклуватися про особисту безпеку під час несення служби, бути дружними, згуртованими та живими й неушкодженими повернутися додому.



