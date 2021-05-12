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«Давайте порішаємо», – у Кременчуці п'яний водій намагався відкупитись від поліції

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 662 Коментарів: 1

  

Кременчужанин сів за кермо, випивши вдесятеро більше норми

Сп'янілого водія затримали сьогодні, 12 травня, близько опівночі правоохоронці, що чергували в центрі міста. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.


 

Охоронці порядку зупинили автомобіль BMW 520 на вулиці Шевченка, оскільки він рухався з технічною несправністю. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 2,01 ‰, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.


 

Чоловік, усвідомивши те, що його, ймовірно, притягнуть до відповідальності за таке керування, почав пропонувати патрульним хабар. «Давайте порішаємо», – саме так намагався уникнути відповідальності водій з ознаками сп'яніння.


Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі пропозиції громадянина не зупиняли й він продовжував пропонувати поліцейським гроші.


Тож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби та склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має технічну несправність) КУпАП.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар п'яний водій
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Коментарі: 1

3 005
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:22

Сами предлагают, а потом пишут про медреформу неправильную, так и везде...


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