Під час виконання бойового завдання на війні загинув військовий Микола Городніченко

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9 січня під час виконання бойового завдання на війні на сході України загинув випускник Кременчуцького військового ліцею Микола Городніченко. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив керівник Музею військової історії Кременчука Володимир Поляков.

Закінчив заклад освіти Микола у 2009 році, служив у званні майора.

Інформації про прощання та поховання військового наразі немає.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.