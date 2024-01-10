Під час виконання бойового завдання на війні загинув військовий Микола Городніченко

9 січня під час виконання бойового завдання на війні на сході України загинув випускник Кременчуцького військового ліцею Микола Городніченко. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив керівник Музею військової історії Кременчука Володимир Поляков.
Закінчив заклад освіти Микола у 2009 році, служив у званні майора.
Інформації про прощання та поховання військового наразі немає.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого.
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