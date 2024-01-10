На Полтавщині у домашнього кривдника поліція виявила набої

Чоловіку інкримінують незаконне поводження з боєприпасами, а також склали адмінстративний протокол за домашнє насилля
8 січня у Мигророді поліція прибула на виклик для припинення домашнього насильства, а натомість вилучила у кривдника кілька десятків набоїв. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Подію прокоментував начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк:
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з боєприпасами) Кримінального кодексу України.
Також поліція склала протокол за ч. 2 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства повторно, внаслідок чого була завдана шкода здоров’ю потерпілого) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, учора у Кременчуці поблизу ліцею №10 поліція виявила та вилучила у чоловіка гранату.
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