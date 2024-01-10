На Полтавщині у домашнього кривдника поліція виявила набої

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Чоловіку інкримінують незаконне поводження з боєприпасами, а також склали адмінстративний протокол за домашнє насилля

8 січня у Мигророді поліція прибула на виклик для припинення домашнього насильства, а натомість вилучила у кривдника кілька десятків набоїв. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Подію прокоментував начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк:

Під час першочергових слідчих дій слідчі вилучили понад 35 набоїв для автоматичної зброї. Вилучені речові докази спрямували на судову експертизу. Правоохоронці встановлюють джерело походження боєприпасів та мету їх зберігання. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з боєприпасами) Кримінального кодексу України.

Також поліція склала протокол за ч. 2 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства повторно, внаслідок чого була завдана шкода здоров’ю потерпілого) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, учора у Кременчуці поблизу ліцею №10 поліція виявила та вилучила у чоловіка гранату.



