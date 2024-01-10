Чистимо духовку від жиру і нагару без побутової хімії — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 228

Бризки жиру, темно-коричневі плями, які намертво зрослися зі стінками духовки й нагар, який з’являється в процесі готування, — все це, на жаль, неминуче. Як почистити духовку від жиру і нагару в домашніх умовах, радять експерти газети «Для дому і сім'ї»

Лимонна кислота + миючий засіб

У глибокий лист або будь-який інший відповідний посуд, налийте воду і додайте 1 пачку лимонної кислоти або порізаний на часточки лимон з невеликою кількістю миючого засобу. Помістіть рідина в розігріту до 150°C духовку і дайте покипіти протягом 30-40 хвилин.

Після вимкніть духовку і залиште рідину всередині до повного охолодження стінок. Потім зніміть жир і нагар з допомогою губки, змоченої в тому ж розчині.

Можна змивати забруднення з теплих стінок, так буде навіть простіше. Розігріті пари кислоти зможуть розм’якшити не надто застарілі забруднення, а деякі можуть відшаровуватися у вигляді плівки.

Сода + оцет + лимонна кислота

Ще один дієвий засіб — 25 г лимонної кислоти + 1 ст. л соди + 0,5 склянки оцту. Спочатку сухі компоненти перемішуються, потім заливаються оцтом. Робити це бажано не в склянці, а у великій ємності, тому що виникне бурхлива хімічна реакція.

Отриманою рідиною потрібно змочити необхідні місця. Після закінчення 30 хвилин змити мильним розчином, а потім ретельно промити чистою водою.

Господарське мило + оцет + сода

Відчистити нагар на стінках і на склі можна за допомогою з’єднання 100 г оцту, 50 г харчової соди й 30 г господарського мила. Мило необхідно попередньо натерти на дрібній тертці, переміщати з содою і висипати в оцет. Нанести засіб на плями й трохи втерти його в поверхню. За кілька годин коричневий шар жиру зніметься м’якою губкою.

Сіль

Кухонна сіль теж може допомогти в боротьбі з пригорілим жиром. Для цього посипте плями крупною сіллю і насипте рівномірний шар на деко. Помістіть його всередину й увімкніть духовку на нагрів.

Коли сіль отримає коричневий відтінок, потрібно вимкнути духовку. Щоб сіль не пригоріла до дека, періодично перемішуючи її дерев’яною лопаткою. Після повного охолодження ретельно промийте поверхні мильною, а потім чистою водою.

Усунення неприємного запаху після чищення

Дуже часто навіть після ретельного і неодноразового виполіскування внутрішньої поверхні духовки, може відчуватися характерний запах миючого засобу.

В такому випадку:

залиште дверцята духовки відкритими на кілька годин або на всю ніч;

розчиніть у невеликій кількості води таблетки активованого вугілля у кількості 10-15 штук і прогрійте духовку з розчином всередині. Вугілля абсорбує неприємний запах;

протріть стінки духовки водою з додаванням лимонного соку;

розріжте навпіл велику цибулину і протріть свіжим зрізом внутрішню порожнину. Цибульний сік переб’є запах миючого засобу, а потім швидко випарується.

Пам’ятайте! Ні в якому разі не можна наносити засіб на нагрівальні елементи і вентилятор. Інакше ви ніколи не позбудетеся від його запаху. Мити можна тільки грати, направляючі, листи, дверцята і самі стінки.