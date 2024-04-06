Де кременчужани у неділю залишаться без світла: перелік адрес

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 89

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 7 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Максима Березовського, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

пров. Вагонобудівний, 2/34-22;

вул. Космонавтів, 19/14-48/28;

пров. Паторжинського, 1-12;

вул. Чорноморська, 1/9-24/35;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. І. Миколайчука, 3-10;

вул. Лейтенанта Покладова, 23-30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31-39;

вул. Софіївська;

вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сиваський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Озерна. З 8.00 до 18.00 пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Ковальська;

вул. Олександрійська;

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3-28.

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