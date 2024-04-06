Де кременчужани у неділю залишаться без світла: перелік адрес
Сьогодні, 18:30
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У неділю, 7 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Максима Березовського, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
- пров. Паторжинського, 1-12;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. І. Миколайчука, 3-10;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23-30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31-39;
- вул. Софіївська;
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сиваський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Озерна.
З 8.00 до 18.00
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська;
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3-28.
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