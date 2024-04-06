Полтавська суддя Блажко хотіла звільнитися, проте Вища рада правосуддя відклала її відставку

Вища рада правосуддя не погодила відставку судді Октябрського районного суду міста Полтави Ірини Блажко та оголосила перерву для з'ясування певних обставин. Про це йдеться у матеріалі газети Закон і Бізнес.
Суддя подавала заяву про звільнення за загальними обставинами, проте у Вищій раді правосуддя відклали її розгляд. Завадили цьому наявні на суддю Блажко скарги. Жодного кримінального провадження щодо жінки не порушено, проте одна зі скарг таки стосується кримінального провадження, яке розслідувалося у Національному антикорупційному бюро України.
Нагадаємо, на початку місяця Вища рада правосуддя звільнила за власним бажанням суддю Автозаводського районного суду Кременчука Наталію Вінтоняк.
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