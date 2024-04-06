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Полтавська суддя Блажко хотіла звільнитися, проте Вища рада правосуддя відклала її відставку

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 182

 

Відклали відставку судді у зв'язку із наявними на неї скаргами

Вища рада правосуддя не погодила відставку судді Октябрського районного суду міста Полтави Ірини Блажко та оголосила перерву для з'ясування певних обставин. Про це йдеться у матеріалі газети Закон і Бізнес.

Суддя подавала заяву про звільнення за загальними обставинами, проте у Вищій раді правосуддя відклали її розгляд. Завадили цьому наявні на суддю Блажко скарги. Жодного кримінального провадження щодо жінки не порушено, проте одна зі скарг таки стосується кримінального провадження, яке розслідувалося у Національному антикорупційному бюро України.

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Нагадаємо, на початку місяця Вища рада правосуддя звільнила за власним бажанням суддю Автозаводського районного суду Кременчука Наталію Вінтоняк.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: poltava.to
Теги: Полтава суд суддя відставка
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