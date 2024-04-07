Україна отримала 70 нових автівок швидкої допомоги від Кореї

Україна отримала 70 нових автівок швидкої допомоги від уряду Кореї. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
У Міністерстві зазначають, що це вже друга аналогічна допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення — раніше Корея передавала ще 30 машин.
«Швидкі» обладнані засобами, що дозволяють надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час медичного транспортування до лікарні або між лікарнями.
За словами Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, така допомога від партнерів завжди дуже вчасна і доцільна, оскільки медична інфраструктура України знаходиться під постійними обстрілами з боку армії РФ.
У Міністерстві також додають, ща з початку повномасштабної війни Корея неодноразово допомагала системі охорони здоровʼя України — надсилалаи вакцини, медичні вироби, лікарські засоби.
Наразі про розподів «швидких» між областями поки немає інформації.
Нагадаємо, на початку року Полтавщина отримала унікальний автомобіль швидкої допомоги для порятунку новонароджених.
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