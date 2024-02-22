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Здоров'я, Полтавщина

Полтавщина отримала унікальний автомобіль для порятунку новонароджених

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 100

 

«Швидку» в область передали від Представництва ЮНІСЕФ в Україні

Полтавщина отримала перший в області автомобіль швидкої допомоги для порятунку новонароджених. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Цю «швидку» передав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні під час відвідин Полтавської області.

Філіп Пронін говорить, що це перша автівка такого зразка і комплектування на Полтавщині.

— Справжня «лікарня на колесах», дозволяє надавати невідкладну допомогу і транспортувати малюків із найменшою вагою. Обладнана всім необхідним: від спецапаратури й холодильника з медикаментами до ресорів, які мінімізують будь-які поштовхи під час руху, — додає він.

Такі «швидкі» потрапляють до медичних закладів України за ініціативи першої леді Олени Зеленської спільно з Міністерством охорони здоров'я. Допомагає у реалізації цього проєкту Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавщина медицина новонароджені швидка допомога ЮНІСЕФ
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