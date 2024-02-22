Полтавщина отримала унікальний автомобіль для порятунку новонароджених

Полтавщина отримала перший в області автомобіль швидкої допомоги для порятунку новонароджених. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Цю «швидку» передав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні під час відвідин Полтавської області.
Філіп Пронін говорить, що це перша автівка такого зразка і комплектування на Полтавщині.
Такі «швидкі» потрапляють до медичних закладів України за ініціативи першої леді Олени Зеленської спільно з Міністерством охорони здоров'я. Допомагає у реалізації цього проєкту Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
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