Полтавщина отримала унікальний автомобіль для порятунку новонароджених

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 100

«Швидку» в область передали від Представництва ЮНІСЕФ в Україні

Полтавщина отримала перший в області автомобіль швидкої допомоги для порятунку новонароджених. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Цю «швидку» передав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні під час відвідин Полтавської області.

Філіп Пронін говорить, що це перша автівка такого зразка і комплектування на Полтавщині.

— Справжня «лікарня на колесах», дозволяє надавати невідкладну допомогу і транспортувати малюків із найменшою вагою. Обладнана всім необхідним: від спецапаратури й холодильника з медикаментами до ресорів, які мінімізують будь-які поштовхи під час руху, — додає він.

Такі «швидкі» потрапляють до медичних закладів України за ініціативи першої леді Олени Зеленської спільно з Міністерством охорони здоров'я. Допомагає у реалізації цього проєкту Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).