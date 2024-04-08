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Бізнес/Робота

Крок до покращення управління на підприємствах Ferrexpo: керівники успішно захистили свої проєктні роботи

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 112 Новини компаній

 

Протягом року учасники MDP були розділені на команди та працювали над своїми проєктами, кожен з яких спрямований на вдосконалення управлінських процесів у компанії

26 випускників програми розвитку керівних кадрів Management Development Program (MDP) компанії Ferrexpo завершили навчання цього року, не лише отримавши нові знання, а й розробивши конкретні проєктні рішення для покращення управління в компанії. Навчальна програма, яка стартувала у травні 2023 року і тривала майже рік, спрямована на підготовку керівників середньої ланки.

Протягом року учасники MDP були розділені на команди та працювали над своїми проєктами, кожен з яких спрямований на вдосконалення управлінських процесів у компанії. Завданням було не лише запропонувати ідеї, а й підготувати конкретні плани їх втілення, що мали бути представлені для захисту наприкінці навчання.

Переможцем цього року стала команда, яка запропонувала впровадження системи рейтингів діяльності та авторитету керівників компанії. Команда-переможець отримає можливість втілити свій проєкт у життя, що відкриє нові можливості для підвищення ефективності управління в Ferrexpo.

MDP — це ключова навчальна програма Ferrexpo, яка спрямована на розвиток та підготовку майбутніх лідерів компанії. Програма, що реалізується вже третій рік поспіль, демонструє цінність компанії до постійного розвитку та підтримки талановитих співробітників.

Випускники MDP не лише отримують нові знання та навички, а й стають джерелом новаторських ідей та проєктів для подальшого розвитку компанії.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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