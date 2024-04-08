На Полтавщині розшукують зниклого безвісти Володимира Ковтуна

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 1 189

У Миргородському районі на Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 55-річного Володимира Ковтуна. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомляють правоохоронці, востаннє чоловіка бачили у четвер, 4 квітня — він близько 23.00 пішов з дому і не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд близько 50-55 років, зріст близько 170 см, повної статури, лисий, світлі очі. Був одягнений у темну куртку, синю кофту з білими смугами, темні джинси та темні черевики.

У поліції просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування зниклого, повідомити до Миргородського райвідділу поліції за телефонами: 099-657-63-03 (чергова частина), 095-388-99-43 (відділ кримінальної поліції) або за номером 102.

Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині у розшук оголосили зниклого безвісти Віктора Цапка, який пішов з дому 8 квітня і не повернувся.