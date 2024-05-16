Чи зможуть військовозобов’язані оновлювати свої облікові дані у Кременчуцькому ЦНАПі

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 714

З 18 травня набирає чинності закон про вдосконалення мобілізації, і військовозобов’язані мають оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів у ТЦК, ЦНАПі чи електронному кабінеті

В Україні удосконалили систему військового обліку та проведення мобілізації. Новий закон про вдосконалення мобілізації, який Верховна Рада ухвалила 11 квітня і який набирає чинності з 18 травня 2024 року передбачає багато новацій, про які «Кременчуцький Телеграф» розповідав нашим читачам. Одна з найважливіших — передбачається, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), ЦНАПі, або в електронному кабінеті призовника.

Чи буде можливість зробити це своєчасно?

В останні дні біля ТЦК та СП зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Про це повідомляють з різних регіонів України. Хоча, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП запевняє, що у нашому місті таких черг немає.

На Полтавщині в районних ТЦК виникли черги — у Кременчуці їх немає, а в наметі військкомату пропонують їжу та чай

З 18-го травня запрацює електронний кабінет призовника, який завдяки цифровізації даних, забезпечить кращий контроль військовозобов’язаних. Кабінет Міністрів 10 травня затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також врегулював роботу електронного кабінету військовозобов’язаного.

Сьогодні у багатьох українських ЗМІ з’явилася інформація, що українці не зможуть оновити свої дані у ЦНАПах, а тільки через ТЦК або електронний кабінет. Це пояснювалося тим, що у ЦНАПів досі немає доступу до необхідних баз та систем для оновлення даних військовозобов’язаних. Його нібито мав надати уряд, який цього не зробив. І через це у ЦНАПів немає технічної можливості брати участь в цьому процесі.

У Кременчуці військові ТЦК з поліцією продовжуватимуть патрулювання вулиць — Волков

«Кременчуцький Телеграф» з’ясував у директорки департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Тетяни Печериці чи готовий ЦНАП у Кременчуці надавати таку послугу військовозобов’язаним з 18 травня?

— Наш ЦНАП отримав доступ до реєстру, а працівники пройшли відповідне навчання. І тому ми готові до прийому військовозобов’язаних. Не знаю, як буде працювати Єдиний державний реєстр призовників, але ми готові. Щоб не створювати черги, раджу записуватися для оновлення своїх даних в електронній черзі на сайті ЦНАПу, — пояснила Тетяна Печериця.

Нагадаємо, завдяки інтеграції державних реєстрів та єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», ТЦК зможуть бачити місце роботи кожного чоловіка, його взаємодію з державними службами та з’ясувати, чи перебуває він на військовому обліку.

Патрулювання вулиць військовослужбовцями ТЦК для вручення повісток можуть припинити: коли

Згідно з новим законом, якщо чоловік протягом 60 днів не оновить військово-облікових даних, поліція має право прибути на його місце роботи й доставити його до ТЦК для з’ясування обставин. Крім того, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності — під час дії воєнного стану сума штрафу за порушення правил військового обліку становить від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень (статтями 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Згідно з новим законом, якщо чоловік протягом 60 днів не оновить своїх військово-облікових даних, поліція має право прибути на його місце роботи й доставити його до ТЦК для з’ясування обставин. Крім того, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності — під час дії воєнного стану сума штрафу за порушення правил військового обліку становить від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень (статтями 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення).