Спортсмени з Горішніх Плавнів пройшли до фіналу Юнацької ліги Європи зі стрільби

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 104 Партнерський проєкт

Троє вихованців ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів у складі збірної України вдало виступили на змаганнях зі стрільби в Хорватії та пройшли відбір до фіналу Юнацької ліги Європи.

Відбіркові змагання зі стрільби в хорватському Осієку (з пістолета та гвинтівки) завершилися абсолютною перемогою збірної України, до складу якої входили вихованці ДЮСШ No 1 Софія Михайлюк, Тимур Підгорний та Анна Ляшенко. Фінал Юнацької ліги Європи проходитиме 10-12 вересня в Сербії. Подробиці — у журналістів видання «Хроніки тижня».

Наставники спортсменів — Владислав Григоренко, Віктор Недбайло та Альона Федорова, яка також є тренером юніорської збірної України.

«Це був регіональний відбір до фіналу Юнацької ліги Європи, — зазначила Альона Федорова, яка була разом із нашими спортсменами в Хорватії. — Команди складалися з двох хлопців та двох дівчат, під час дуельних боїв (по десять пострілів) більш влучні стрілки приносять команді бали, які потім підраховують та визначають переможця».

Наші спортсмени, наголосила тренерка, перемогли з беззаперечним результатом. Команда України зі стрільби з гвинтівки в першому раунді зустрілася з представниками Боснії та Герцеговини і з рахунком 18:6 здобула впевнену перемогу.

«Дуже гарну роботу провела Анна Ляшенко — з результатом 312,9 очка за три серії виступів», – зауважила Альона Федорова.

Українські стрілки з пістолета змагалися із суперниками з Хорватії. Наша команда, до складу якої входив Тимур Підгорний, перемогла з рахунком 24:0, тобто взяла всі можливі бали. На другій зустрічі — з командою Боснії та Герцеговини — був той же рахунок і беззаперечна перемога нашої команди. Команда «гвинтівочників», зауважила Альона Федорова, зустрілася у фіналі з «дуже потужною командою із Сербії, яка вважається найсильнішою: у її складі були фіналісти чемпіонатів Європи».

«Але наші спортсмени перемогли з рахунком 18:6 і посіли перше місце», — зазначила тренерка.

Загалом українські стрілки з гвинтівки здобули чотири перемоги у чотирьох зустрічах. Три перемоги у трьох зустрічах вибороли наші стрілки з пістолета. Одразу після змагань у Хорватії Софія Михайлюк разом з Альоною Федоровою вирушили на міжнародні змагання до Чехії, які триватимуть до 5 травня. Наприкінці травня Софія Михайлюк у складі збірної України виступатиме на чемпіонаті Європи в Хорватії, а до цього ще має пройти тренувальний збір у Вінниці.

«Дуже щільний графік, у нас є буквально по дві години між подорожами, вдома практично не буваємо», — зазначила Альона Федорова.

Тимур Підгорний та Анна Ляшенко повернулися до Горішніх Плавнів, де будуть готуватися до чемпіонату України, який проходитиме з 10 по 17 травня у Вінниці.