Український жіночий конгрес у Полтаві: «Шлях до відновлення: участь жінок на місцевому рівні»

У п’ятницю, 5 квітня, Український жіночий конгрес проведе спеціальну подію у Полтаві. Регіональний Конгрес матиме назву «Шлях до відновлення: участь жінок на місцевому рівні».
На Конгрес запрошені представники й представниці місцевої влади усіх рівнів включно з головами ОВА, бізнесу, громадських організацій, народні депутати, міністри.
Участь в УЖК.Полтава підтвердили посли кількох європейських держав і представники ООН в Україні.
Дискусії точитимуться у трьох темах:
Щоб зареєструватися для участі в події, заповніть, будь ласка, реєстраційну форму.
УЖК.Полтава транслюватиметься наживо на офіційному сайті Українського жіночого конгресу womenua.today, а також на сторінках УЖК у Facebook та YouTube.
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