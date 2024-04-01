Український жіночий конгрес у Полтаві: «Шлях до відновлення: участь жінок на місцевому рівні»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 114

Участь в УЖК.Полтава підтвердили посли кількох європейських держав і представники ООН в Україні

У п’ятницю, 5 квітня, Український жіночий конгрес проведе спеціальну подію у Полтаві. Регіональний Конгрес матиме назву «Шлях до відновлення: участь жінок на місцевому рівні».

На Конгрес запрошені представники й представниці місцевої влади усіх рівнів включно з головами ОВА, бізнесу, громадських організацій, народні депутати, міністри.

Участь в УЖК.Полтава підтвердили посли кількох європейських держав і представники ООН в Україні.

Дискусії точитимуться у трьох темах:

Лідерство жінок на місцях. Нові виклики для громад Нові виклики для громадянського суспільства та участь жінок у житті громад Економічна участь жінок у відбудові

Щоб зареєструватися для участі в події, заповніть, будь ласка, реєстраційну форму.

УЖК.Полтава транслюватиметься наживо на офіційному сайті Українського жіночого конгресу womenua.today, а також на сторінках УЖК у Facebook та YouTube.