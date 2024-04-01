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Надзвичайні новини

ДТП у Гадячі: від зіткнення «шістки» та Skoda постраждали двоє дорослих та двоє дітей

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 201

Не всім з них знадобилася госпіталізація

1 квітня, близько 11.00, на вулиці Будька в місті Гадяч дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися ВАЗ 2106, під керуванням 39-річного водія з Миргородського району, зі Skoda, під керуванням 18-річного місцевого. Внаслідок зіткнення постраждав 20-річний пасажир ВАЗа, його госпіталізували.

 

Також до лікарні для надання медичної допомоги та визначення ступеня тяжкості травм доставили водія «шістки», 11-місячну дитину, яка перебувала в цьому ж автомобілі, та 16-річну пасажирку Skoda. Їм госпіталізація не знадобилася.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що 31 березня у Полтаві у зіткненні двох легковиків постраждали троє людей.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Гадяч
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