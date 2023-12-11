Пріоритет на економію енергоресурсів: як Ferrexpo впроваджує власну програму енергоефективності

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Незважаючи на важкі часи, Ferrexpo, як відповідальний бізнес, продовжує реалізацію енергоощадних проєктів, які, окрім зниження витрат і економії ресурсів, знижують і вуглецевий слід

Швейцарська залізорудна компанія Ferrexpo, з активами в Україні, вже давно ставить у пріоритет зниження енергоспоживання та економію всіх видів енергоресурсів. Ferrexpo систематично реалізує проєкти, спрямовані на підвищення енергоефективності. Про це йдеться у матеріалі GMK Center. У 2015 році компанія почала використовувати лушпиння соняшника як часткову заміну природному газу. За п’ять років заміни газу на соняшникове лушпиння Ferrexpo вдалося знизити використання газу на 25%.

Під час повномасштабної війни в Україні та постійних обстрілів Росією енергетичної інфраструктури це питання стає ще більш актуальним. Незважаючи на важкі часи, Ferrexpo, як відповідальний бізнес, продовжує реалізацію енергоощадних проєктів, які, окрім зниження витрат і економії ресурсів, знижують і вуглецевий слід.

Система безперервних покращень компанії

Частиною системи безперервних поліпшень Ferrexpo є програма з енергоефективності. Незважаючи на війну в Україні та неможливість працювати на повну потужність вже більше року, компанія не здається і продовжує прогресувати в досягненні своїх амбітних цілей з декарбонізації, а енергоефективність відіграє чималу роль у цьому напрямку і комплексно доповнює програму декарбонізації Ferrexpo.

Варто зазначити, що Ferrexpo керується стратегією Carbon Zero, що передбачає зниження показника вуглецевого сліду до нуля вже до 2050 року. Фахівці компанії оцінюють капіталовкладення, необхідні для декарбонізації, в $3,3 мільярда.

Ощадливе та раціональне використання ресурсів, модернізація та заміна енергоефективного обладнання – усе це в сукупності сприяє досягненню однієї зі стратегічних цілей компанії – «FXPO 2050: CO2 = 0. У компанії діє політика в галузі енергозбереження, яка повністю відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018 «Системи енергетичного менеджменту».

«Ми продовжуємо реалізовувати проєкти енергоефективності. Звичайно, якби не війна, ми б змогли реалізувати набагато більше проєктів, виділити набагато більше коштів. Проте основні напрямки не були зупинені, за ними триває робота. У всіх наших стратегічних проєктах уже вбудовано елементи найпередовіших підходів, наприклад, за рахунок реалізації нашого нового комплексу прес-фільтрації ми очікуємо, що споживання газу знизиться на 3%», – каже Богдан Свиридко, начальник департаменту управління інвестиційним портфелем Полтавського ГЗК.

Які програми вже реалізовують

У Ferrexpo продовжують реалізовувати комплексні енергозберігаючі програми, такі як:

«Освітлення»,

«Двигуни»,

«Насосні агрегати» та інші.

Деякі програми, як, наприклад, «Декарбонізація самоскидів», поки що знаходяться лише на етапі розробки та вивчення можливостей.

LED-освітлення

Ще 2014 року компанія повністю відмовилася від ртутних ламп і почала перехід на використання безпечнішого й економічнішого LED-освітлення. На основних виробничих підрозділах практично повністю замінили систему освітлення, також частково провели заміну вуличних ламп.

На деяких ділянках застосовується світлодіодне освітлення, яке регулюється залежно від інтенсивності сонячного освітлення в цеху. Загальна економія становить понад 1,500 МВт на рік.

Енергоефективні двигуни

На підприємстві завершили програму із заміни низьковольтних електродвигунів на енергоефективні класу IE3. Ефект за рахунок підвищеного ККД і правильного завантаження обладнання становить понад 4,000 МВт на рік.

Під час виконання проєкту було проведено заміну не тільки низьковольтних електродвигунів – понад 450 одиниць, а й високовольтних – понад 20 одиниць.

Енергоефективні насосні агрегати

Починаючи з 2019 року на Полтавському ГЗК реалізується програма із заміни старого обладнання на більш енергоефективне. З 2019 по 2023 рік було встановлено понад 100 енергоефективних насосних агрегатів. За цей час економія е/е склала понад 20,000 МВт.

Запущено систему комбінованого (використання електроенергії та сонячної енергії замість пари) водопостачання на потреби кількох цехів Полтавського ГЗК, а також реалізовано проєкт з обігріву кількох підрозділів комбінату шляхом встановлення нових котелень на твердому паливі. Економія склала понад 3 млн м3 природного газу.

Декарбонізація самоскидів

Компанія має намір знизити викиди від транспорту, який використовує. Уже деякий час команда співробітників Ferrexpo у взаємодії з компаніями-виробниками обладнання працює над створенням концепції з досягнення нульових викидів CO 2 у гірничому транспорті. Командою вивчаються кілька опцій, які можуть знизити викиди. Кожна з них потребує додаткових досліджень. Ferrexpo істотно просунулася в деяких можливих варіантах, але при цьому для вибору і порівняння найефективнішого варіанту ще необхідно опрацювати альтернативи.

«На дизельні самоскиди припадає до 30% викидів вуглекислого газу на гірничодобувних об’єктах. Таким чином, декарбонізація галузі загалом залежить від темпів декарбонізації вантажного транспорту. Наприклад, самоскиди на водні поки що перебувають на етапі розроблення, проте їх застосування в майбутньому зможе повністю виключити викиди СО 2 », – пояснює Петро Протченко, начальник департаменту операційної ефективності та інновацій Полтавського ГЗК.

Наразі існує багато технологічних інновацій і прикладних досліджень у сфері декарбонізації, причому деякі з них уже доступні для комерційного використання в кар’єрних самоскидах. Наявні рішення можна розділити на дві групи, виходячи з потенціалу зниження викидів СО 2 , з одного боку, і рівня технологічної готовності (TRL), з іншого:

1) Технології, доступні для негайного впровадження: зріджений природний газ (LNG), біодизель або тролеї. Можуть уже сьогодні усунути частину викидів СО 2 за умови модифікації наявного парку вантажівок і змін в інфраструктурі.

2) Нові проривні технології: акумуляторні електровантажівки та водневі самоскиди. Поки що перебувають лише на етапі розробки.

У компанії поки що вивчають конкретні параметри та ефекти від застосування в умовах Ferrexpo. Яка технологія найкраще підходить, значною мірою залежить від місцевих умов.

Встановлення нового комплексу прес-фільтрації

У 2022 році розпочався процес монтажу, а вже у 2023 році, влітку, компанія почала експлуатацію нової дільниці прес-фільтрації.

завдяки встановленому обладнанню вдалося застосувати технологію прес-фільтрації Metso, що є прикладом модернізації, яка доповнює наявну систему вакуумної фільтрації компанії.

До переваг, пов’язаних із модернізацією фільтраційного комплексу, належать:

Нижче споживання енергії в грануляторах, де окатки нагріваються для їхнього затвердіння за рахунок споживання природного газу. Очікується зменшення споживання газу на 3%. Як наслідок, компанія очікує оптимізувати виробничі витрати та знизити обсяг викидів парникових газів за категорією 1.

Поліпшення якості продукції, оскільки надлишок вологи в сирих (необпалених) окатках може призвести до їх розтріскування під час нагрівання. Прогнозується, що міцність окатків компанії на холодне стиснення, яка є ключовим показником якості окатків, збільшиться на 8% для окатків Ferrexpo Premium (65% Fe).

Збільшення пропускної спроможності матеріалу на всьому переробному переділі, що призведе до підвищення продуктивності в середньому на 3%.

Менші втрати заліза під час переробки концентрату в окатки. Це призведе до підвищення Fe в окатишах у середньому на 0,2%.

Підсумовуючи, навіть під час повномасштабної війни видобувні компанії продовжують інвестувати в бізнес. Ferrexpo інвестувала $161 млн в економіку України 2022 року, що відповідає середній сумі капітальних витрат (CAPEX) за останні 8 років – 160 млн доларів. Компанія зберегла рівень активності інвестиційних процесів, незважаючи на бойові дії на території України. При цьому Ferrexpo не зупиняє процес впровадження нових технологій на виробництві, що дає змогу знизити енергоспоживання і декарбонізувати багато процесів.