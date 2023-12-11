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Кременчук, Україна, Світ

Цьогоріч святкових вихідних на Новий рік та Різдво не буде

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 458 Коментарів: 1

 

Через воєнний святкових та неробочих днів в Україні наразі немає

Цьогоріч, як і минулого року, в Україні додаткових вихідних на Новий рік та Різдво не буде. Про це йдеться ч. 6 ст. 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX.

Отже, через воєнний стан офіційних святкових та неробочих днів в Україні наразі немає. Проте графік роботи та відпочинку роботодавець встановлює самостійно.

Нагадаємо, що у зв’язку переходом української церкви на новий новоюліанський календар, дати церковних свят і постів змістилися на 13 днів раніше:

  • День святого Гната — 20 грудня;
  • Різдвяний Святвечір — 24 грудня;
  • Різдво Христове — 25 грудня (понеділок);
  • День Святої Маланки, Щедрий вечір — 31 грудня;
  • свято Василя — 1 січня (понеділок);
  • Новий рік 2024 — 1 січня (понеділок);
  • Голодна Кутя або Другий Святвечір — 5 січня;
  • Хрещення Христове — 6 січня;
  • свято Іоанна Хрестителя — 7 січня.

Чим відрізняються календарі: григоріанський, юліанський та новоюліанський

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Автор: Дарія Згура
Теги: вихідні свята Новий рік Різдво
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Коментарі: 1

155
Маэстро:
Сьогодні, 19:40

а на загниваючій русні вихідні з 30 грудня по 8 січня. Цікаво, а скільки собі наші нардепи організують канікули на новий рік? В прошлі роки був місяць канікул для наших нардепів...


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