Цьогоріч святкових вихідних на Новий рік та Різдво не буде

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 458 Коментарів: 1

Через воєнний святкових та неробочих днів в Україні наразі немає

Цьогоріч, як і минулого року, в Україні додаткових вихідних на Новий рік та Різдво не буде. Про це йдеться ч. 6 ст. 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX.

Отже, через воєнний стан офіційних святкових та неробочих днів в Україні наразі немає. Проте графік роботи та відпочинку роботодавець встановлює самостійно.

Нагадаємо, що у зв’язку переходом української церкви на новий новоюліанський календар, дати церковних свят і постів змістилися на 13 днів раніше:

День святого Гната — 20 грудня;

Різдвяний Святвечір — 24 грудня;

Різдво Христове — 25 грудня (понеділок);

День Святої Маланки, Щедрий вечір — 31 грудня;

свято Василя — 1 січня (понеділок);

Новий рік 2024 — 1 січня (понеділок);

Голодна Кутя або Другий Святвечір — 5 січня;

Хрещення Христове — 6 січня;

свято Іоанна Хрестителя — 7 січня.

Чим відрізняються календарі: григоріанський, юліанський та новоюліанський