Цьогоріч святкових вихідних на Новий рік та Різдво не буде

Цьогоріч, як і минулого року, в Україні додаткових вихідних на Новий рік та Різдво не буде. Про це йдеться ч. 6 ст. 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX.
Отже, через воєнний стан офіційних святкових та неробочих днів в Україні наразі немає. Проте графік роботи та відпочинку роботодавець встановлює самостійно.
Нагадаємо, що у зв’язку переходом української церкви на новий новоюліанський календар, дати церковних свят і постів змістилися на 13 днів раніше:
Чим відрізняються календарі: григоріанський, юліанський та новоюліанський
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