«Ми зустріли дівчину з дитиною, яка йшла по трасі і ридала». Інтерв'ю з Оксаною Корнет, яка з дітьми виїхала з Маріуполя

Своє життя у Маріуполі після початку повномасштабної війни жінка називає «місяцем постійної боротьби». Зараз вона з родиною мешкає у Кременчуці
Інтерв'ю з Оксаною Корнет виходило на сайті «Кременчуцького Телеграфа» у рамках проєкту «Я – дружина військового». Проте вона розповіла ще й про свій досвід життя у Маріуполі, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, та про евакуацію з окупованого міста на підконтрольну Україні територію. Так і з'явилося це друге інтерв'ю. Слухаючи Оксану Корнет, мені було важко осягнути ті випробування, з якими довелося стикнутися як цій родині, так і багатьом іншим українцям. Але все ж наразі така наша реальність.
Телефоном чоловік Оксани Сергій Корнет, який служив в «Азові», сказав їй, що почалося повномасштабне вторгнення і треба збирати речі.
Тому Оксана з дітьми не виїхали, залишилися у Маріуполі й місяць жили у підвалах.
– Це як кіно, найжахливіше у світі! Летіли бомби цілий день з ранку до ночі настільки потужно, 100 метрів ти можеш йти годину, тому що постійно падаєш, десь ховаєшся. Це жах такий, що словами не передати! Зараз, коли я це згадую, не знаю, як ми це пережили! Кожен день дякую Богові, що ми залишилися живі! Зранку виходили – мертві люди лежать на вулицях... Потім люди ховали своїх сусідів.
Росіяни «пуляли» ракетами, куди хотіли, і це не було туди, де військові. Вони підійшли до міста зі своєю потужною технікою і закидували касетами «Градів». Касета – це 40 ракет. І «Смерчі», і «Урагани», і міномети, що у них тільки не було! Це все на місто валиться, а зверху літає літак і скидає точково авіабомби, – спогади жінки.
Військові привезли у підвал кілька матраців, але їх віддали бабусям. Інші люди спали на підлозі, використовуючи каримати, пледи, килими, подушки.
Сергій Корнет навідувався до родини всього на кілька хвилин – привозив цивільним необхідні речі. Тоді у підвалі ховалася мати з маленькою дитиною, то їй діставав памперси, вологі серветки.
– Люди не могли просто піти у магазин, нічого не було. Або мародери розтащили, або розбомблено було. Загалом військові дуже багато допомагали цивільним людям, незнайомцям! Бо вони мобільні, їздили, знаходили їжу та інші речі. Вони ділилися тим, що мали. Хоча я розумію: якби військові не допомагали цивільним людям, то роки могли б жити на «Азовсталі» в окупації. Бо вони частину того, що у них було, віддавали людям.
Чоловік кожен день казав: «Мені так шкода людей!» Вони підходили до машини, просили відвезти поранених, кажуть: «Відвезіть, будь ласка, цю бабусю». А вона кров'ю стікає, тому що лежача, у будинок потрапило, її осколками скла посікло... – згадує героїня інтерв'ю.
Сім'ї Оксани Корнет вдалося виїхати 24 березня. Але дорога не була легкою. Спочатку на інший бік міста, у Приморський район, потім – у Запоріжжя.
На цих кадрах – горить сусідній будинок, у який потрапила авіабомба
Залишатися там було неможливо. Після вибуху все засипало камінням, і для того, щоб вибратися з підвалу, маріупольцям довелося розгрібати завали. Багато людей загинуло. Тіла були розкидані по вулиці.
Оксана каже, що коли Сергій Корнет приїхав і побачив це жахіття, був у шоці. Він не міг повірити, що ще вчора приїжджав – і все було ціле. 15 березня військовий встиг вчасно вивезти родину у Приморський район міста, бо на наступний день той фланг забрали російські солдати.
У Приморському районі Оксану з дітьми прихистила психологиня, до якої вона ходила на терапію. Жінка розповідає, що 24 березня інтуїція сказала їй: «У тебе є три дні, щоб виїхати!»
На той час у Маріуполі вже складно було знайти цілу машину з робочим акумулятором (з діодної стрічки акумуляторів робили ліхтарики). Крім того, не було бензину і ніде було його купити.
За словами Оксани, вона ходила по хатах на вулиці та питала, чи хтось має автівку і хоче виїхати. І відгукнувся містянин, який сховав у гаражі автомобіль. Але він не мав бензину.
Вони домовилися, що чоловік Оксани на наступний день привезе бензин у такій кількості, щоб цей чоловік міг ще вивезти свою сім'ю.
– Зранку, коли ми виїжджали, приїхав мій чоловік нас проводжати. І перший раз у житті я бачила сльози свого чоловіка... Він стояв, на мене дивився начебто останній раз, – ділиться жінка. – Потім я зрозуміла, чому саме інтуїція казала мені про три дні. Тому що коли ми виїхали, на 4 день у той дім прилетіла бомба. Слава богові, що на наступний день після нас і господарі виїхали. Усі живі!
У селищах була і електрика, і опалення. Росіяни оточили Маріуполь і заблокували, далі (від міста – ред.) навіть був зв'язок. Ми зателефонували одразу нашим друзям, що ми живі, що Сергій живий. Бо ж не було зв'язку майже місяць.
На російському блокпості їхнього водія повністю роздягли, шукали у нього татуювання або сліди від бронежилета чи автомата, потім відпустили.
Оксана додає, що у них не було грошей, тільки на карті. І банкомати не працювали – не зняти їх.
Цей бізнесмен довіз Оксану з дітьми у Ялту Маріупольського району. У дорозі розповів: він мільйонер, мав кілька підприємств і яхту у Маріуполі, але все розбомбили, він лише машину встиг забрати.
Під час евакуації в одному з селищ вони зустріли дівчину з півторарічною дитиною, яка йшла по трасі і ридала:
У тої дівчини нічого з собою не було – ні речей, ні грошей.
Дістатися до Запоріжжя за день було неможливо, бо довго затримували на блокпостах, а вночі небезпечно – їхати не можна, адже одразу розстрілюють машини. Стояти у полі теж не варіант – бо дуже холодно, а зайвого бензину немає, щоб обігрівати автівку, і купити його ніде, навіть якщо маєш гроші.
Тож ночувати довелося у санаторії у Бердянську, у якому баптисти облаштували спальні місця і приймали на ночівлю тих, хто тікає з Маріуполя.
Загалом родина евакуювалася на підконтрольну територію три дні, довелося пройти 18 російських блокпостів, де їх прискіпливо перевіряли.
Після евакуації з Маріуполя родина приїхала на Кременчуччину, бо Сергій Корнет родом з Глобинщини. Спочатку жили у його батьків, а зараз винаймають житло у Кременчуці. Також 2 місяці жили у друзів в Івано-Франківську, бо, як сказала Оксана, «треба було якось себе приводити до ладу»:
Своє життя у Маріуполі після початку повномасштабної війни Оксана Корнет називає «місяцем постійної боротьби». Ні фотографій, ні відео з того періоду у неї майже не залишилося. Довелося все видалити перед тим, як проходити російські блокпости. І зараз вона шкодує про це, бо таку інформацію можна було б долучити до доказової бази під час розслідувань злочинів РФ. Але на той час це була необхідність.
На відео – машини, на яких виїжджали до Запоріжжя
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