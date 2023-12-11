«Ми зустріли дівчину з дитиною, яка йшла по трасі і ридала». Інтерв'ю з Оксаною Корнет, яка з дітьми виїхала з Маріуполя

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 82

Своє життя у Маріуполі після початку повномасштабної війни жінка називає «місяцем постійної боротьби». Зараз вона з родиною мешкає у Кременчуці

Інтерв'ю з Оксаною Корнет виходило на сайті «Кременчуцького Телеграфа» у рамках проєкту «Я – дружина військового». Проте вона розповіла ще й про свій досвід життя у Маріуполі, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, та про евакуацію з окупованого міста на підконтрольну Україні територію. Так і з'явилося це друге інтерв'ю. Слухаючи Оксану Корнет, мені було важко осягнути ті випробування, з якими довелося стикнутися як цій родині, так і багатьом іншим українцям. Але все ж наразі така наша реальність.

Оксана Корнет з чоловіком Сергієм та сином Клімом

Про життя у Маріуполі

– У нас повномасштабне вторгнення почалося з того, що я прокинулася о 4.45 від потужного вибуху, що мало не впала з ліжка. Розбомбили українську ППО, яка біля Маріуполя знаходилася. Це був перший потужний прильот. Уже йшли бойові дії у Волновасі, ми чули про це. Але там постійно йшли якісь бої, ми вже не звертали так уваги. Тому що, на жаль, Україна жила без війни, а у нас війна була з 2014 року. Для нас було не дуже дивно те, що там коїться. Хоча б раз на рік там були потужні бойові дії.

Телефоном чоловік Оксани Сергій Корнет, який служив в «Азові», сказав їй, що почалося повномасштабне вторгнення і треба збирати речі.

– Ця орда так швидко зайшла через Чонгар та Волноваху з кількох сторін, що на третій день вже не було можливості виїхати. Чоловік сказав мені: «Ні в які коридори не йди, їх немає, нікому не вір, усі коридори розстрілюють, неможливо домовитися».

Тому Оксана з дітьми не виїхали, залишилися у Маріуполі й місяць жили у підвалах.

Діти Оксани – Вероніка і Клім

– Це як кіно, найжахливіше у світі! Летіли бомби цілий день з ранку до ночі настільки потужно, 100 метрів ти можеш йти годину, тому що постійно падаєш, десь ховаєшся. Це жах такий, що словами не передати! Зараз, коли я це згадую, не знаю, як ми це пережили! Кожен день дякую Богові, що ми залишилися живі! Зранку виходили – мертві люди лежать на вулицях... Потім люди ховали своїх сусідів. Росіяни «пуляли» ракетами, куди хотіли, і це не було туди, де військові. Вони підійшли до міста зі своєю потужною технікою і закидували касетами «Градів». Касета – це 40 ракет. І «Смерчі», і «Урагани», і міномети, що у них тільки не було! Це все на місто валиться, а зверху літає літак і скидає точково авіабомби, – спогади жінки.

Військові привезли у підвал кілька матраців, але їх віддали бабусям. Інші люди спали на підлозі, використовуючи каримати, пледи, килими, подушки.

Сергій Корнет навідувався до родини всього на кілька хвилин – привозив цивільним необхідні речі. Тоді у підвалі ховалася мати з маленькою дитиною, то їй діставав памперси, вологі серветки.

– Люди не могли просто піти у магазин, нічого не було. Або мародери розтащили, або розбомблено було. Загалом військові дуже багато допомагали цивільним людям, незнайомцям! Бо вони мобільні, їздили, знаходили їжу та інші речі. Вони ділилися тим, що мали. Хоча я розумію: якби військові не допомагали цивільним людям, то роки могли б жити на «Азовсталі» в окупації. Бо вони частину того, що у них було, віддавали людям. Чоловік кожен день казав: «Мені так шкода людей!» Вони підходили до машини, просили відвезти поранених, кажуть: «Відвезіть, будь ласка, цю бабусю». А вона кров'ю стікає, тому що лежача, у будинок потрапило, її осколками скла посікло... – згадує героїня інтерв'ю.

Про евакуацію з окупованого міста

Сім'ї Оксани Корнет вдалося виїхати 24 березня. Але дорога не була легкою. Спочатку на інший бік міста, у Приморський район, потім – у Запоріжжя.

– По-перше, чоловік сказав, що просто відчув, що треба нас вивозити. По-друге, за 5 метрів біля входу до нашого підвалу потрапила авіабомба. Ми ледве встигли заскочити. Мою дочку контузило, у мене тепер з вухами проблеми є. Розворотило так... Там був «п'ятачок» – величезний супермаркет, під яким ми були у підвалі, перехрестя, базарчик і 9-поверхові будинки. У Кременчуці можна зрівняти з перехрестям на Халаменюка, але у Маріуполі масштаби більші. Коли потрапила авіабомба, вікна вилетіли у всіх будинках, один будинок горів дві доби. І залишилася величезна вирва.