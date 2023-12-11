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Топ новина, Кременчук, Війна, Інтерв'ю

«Ми зустріли дівчину з дитиною, яка йшла по трасі і ридала». Інтерв'ю з Оксаною Корнет, яка з дітьми виїхала з Маріуполя

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 82

 

Своє життя у Маріуполі після початку повномасштабної війни жінка називає «місяцем постійної боротьби». Зараз вона з родиною мешкає у Кременчуці

Інтерв'ю з Оксаною Корнет виходило на сайті «Кременчуцького Телеграфа» у рамках проєкту «Я – дружина військового». Проте вона розповіла ще й про свій досвід життя у Маріуполі, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, та про евакуацію з окупованого міста на підконтрольну Україні територію. Так і з'явилося це друге інтерв'ю. Слухаючи Оксану Корнет, мені було важко осягнути ті випробування, з якими довелося стикнутися як цій родині, так і багатьом іншим українцям. Але все ж наразі така наша реальність.

Оксана Корнет з чоловіком Сергієм та сином Клімом
Оксана Корнет з чоловіком Сергієм та сином Клімом

Про життя у Маріуполі

– У нас повномасштабне вторгнення почалося з того, що я прокинулася о 4.45 від потужного вибуху, що мало не впала з ліжка. Розбомбили українську ППО, яка біля Маріуполя знаходилася. Це був перший потужний прильот. Уже йшли бойові дії у Волновасі, ми чули про це. Але там постійно йшли якісь бої, ми вже не звертали так уваги. Тому що, на жаль, Україна жила без війни, а у нас війна була з 2014 року. Для нас було не дуже дивно те, що там коїться. Хоча б раз на рік там були потужні бойові дії.

Телефоном чоловік Оксани Сергій Корнет, який служив в «Азові», сказав їй, що почалося повномасштабне вторгнення і треба збирати речі.

– Ця орда так швидко зайшла через Чонгар та Волноваху з кількох сторін, що на третій день вже не було можливості виїхати. Чоловік сказав мені: «Ні в які коридори не йди, їх немає, нікому не вір, усі коридори розстрілюють, неможливо домовитися».

Тому Оксана з дітьми не виїхали, залишилися у Маріуполі й місяць жили у підвалах.

Діти Оксани – Вероніка і Клім
Діти Оксани – Вероніка і Клім

– Це як кіно, найжахливіше у світі! Летіли бомби цілий день з ранку до ночі настільки потужно, 100 метрів ти можеш йти годину, тому що постійно падаєш, десь ховаєшся. Це жах такий, що словами не передати! Зараз, коли я це згадую, не знаю, як ми це пережили! Кожен день дякую Богові, що ми залишилися живі! Зранку виходили – мертві люди лежать на вулицях... Потім люди ховали своїх сусідів.

Росіяни «пуляли» ракетами, куди хотіли, і це не було туди, де військові. Вони підійшли до міста зі своєю потужною технікою і закидували касетами «Градів». Касета – це 40 ракет. І «Смерчі», і «Урагани», і міномети, що у них тільки не було! Це все на місто валиться, а зверху літає літак і скидає точково авіабомби, – спогади жінки.

Військові привезли у підвал кілька матраців, але їх віддали бабусям. Інші люди спали на підлозі, використовуючи каримати, пледи, килими, подушки.

Сергій Корнет навідувався до родини всього на кілька хвилин – привозив цивільним необхідні речі. Тоді у підвалі ховалася мати з маленькою дитиною, то їй діставав памперси, вологі серветки.

– Люди не могли просто піти у магазин, нічого не було. Або мародери розтащили, або розбомблено було. Загалом військові дуже багато допомагали цивільним людям, незнайомцям! Бо вони мобільні, їздили, знаходили їжу та інші речі. Вони ділилися тим, що мали. Хоча я розумію: якби військові не допомагали цивільним людям, то роки могли б жити на «Азовсталі» в окупації. Бо вони частину того, що у них було, віддавали людям.

Чоловік кожен день казав: «Мені так шкода людей!» Вони підходили до машини, просили відвезти поранених, кажуть: «Відвезіть, будь ласка, цю бабусю». А вона кров'ю стікає, тому що лежача, у будинок потрапило, її осколками скла посікло... – згадує героїня інтерв'ю.

Про евакуацію з окупованого міста

Сім'ї Оксани Корнет вдалося виїхати 24 березня. Але дорога не була легкою. Спочатку на інший бік міста, у Приморський район, потім – у Запоріжжя.

– По-перше, чоловік сказав, що просто відчув, що треба нас вивозити. По-друге, за 5 метрів біля входу до нашого підвалу потрапила авіабомба. Ми ледве встигли заскочити. Мою дочку контузило, у мене тепер з вухами проблеми є. Розворотило так... Там був «п'ятачок» – величезний супермаркет, під яким ми були у підвалі, перехрестя, базарчик і 9-поверхові будинки. У Кременчуці можна зрівняти з перехрестям на Халаменюка, але у Маріуполі масштаби більші. Коли потрапила авіабомба, вікна вилетіли у всіх будинках, один будинок горів дві доби. І залишилася величезна вирва.

На цих кадрах – горить сусідній будинок, у який потрапила авіабомба

Залишатися там було неможливо. Після вибуху все засипало камінням, і для того, щоб вибратися з підвалу, маріупольцям довелося розгрібати завали. Багато людей загинуло. Тіла були розкидані по вулиці.

Оксана каже, що коли Сергій Корнет приїхав і побачив це жахіття, був у шоці. Він не міг повірити, що ще вчора приїжджав – і все було ціле. 15 березня військовий встиг вчасно вивезти родину у Приморський район міста, бо на наступний день той фланг забрали російські солдати.

У Приморському районі Оксану з дітьми прихистила психологиня, до якої вона ходила на терапію. Жінка розповідає, що 24 березня інтуїція сказала їй: «У тебе є три дні, щоб виїхати!»

На той час у Маріуполі вже складно було знайти цілу машину з робочим акумулятором (з діодної стрічки акумуляторів робили ліхтарики). Крім того, не було бензину і ніде було його купити.

За словами Оксани, вона ходила по хатах на вулиці та питала, чи хтось має автівку і хоче виїхати. І відгукнувся містянин, який сховав у гаражі автомобіль. Але він не мав бензину.

Вони домовилися, що чоловік Оксани на наступний день привезе бензин у такій кількості, щоб цей чоловік міг ще вивезти свою сім'ю.

– Зранку, коли ми виїжджали, приїхав мій чоловік нас проводжати. І перший раз у житті я бачила сльози свого чоловіка... Він стояв, на мене дивився начебто останній раз, – ділиться жінка. – Потім я зрозуміла, чому саме інтуїція казала мені про три дні. Тому що коли ми виїхали, на 4 день у той дім прилетіла бомба. Слава богові, що на наступний день після нас і господарі виїхали. Усі живі!

У селищах була і електрика, і опалення. Росіяни оточили Маріуполь і заблокували, далі (від міста – ред.) навіть був зв'язок. Ми зателефонували одразу нашим друзям, що ми живі, що Сергій живий. Бо ж не було зв'язку майже місяць.

На російському блокпості їхнього водія повністю роздягли, шукали у нього татуювання або сліди від бронежилета чи автомата, потім відпустили.

– Ми виїхали в Мелекіне, той чоловік повернувся у місто (Маріуполь – ред.). Ми вийшли із машини, і навколо нас було повно російських військових. Це було так страшно! Я перший раз на той час так близько бачила російських військових, машини з буквою Z... Це у селищі був зроблений пункт.

Оксана додає, що у них не було грошей, тільки на карті. І банкомати не працювали – не зняти їх.

– Ми зустріли знайомого моєї дочки, і він дав нам 3 тисячі гривень. Потім нам взагалі стороння заможна людина, бізнесмен дав ще 5 тисяч гривень.

Цей бізнесмен довіз Оксану з дітьми у Ялту Маріупольського району. У дорозі розповів: він мільйонер, мав кілька підприємств і яхту у Маріуполі, але все розбомбили, він лише машину встиг забрати.

Під час евакуації в одному з селищ вони зустріли дівчину з півторарічною дитиною, яка йшла по трасі і ридала:

– Було видно, що вони з підвалів, тому що вона була брудна, дитина брудна. Ми і самі були брудні. Голови не мили місяць. Маріупольців було видно одразу! Бо вони брудні, зачухані, запухлі, – говорить Оксана Корнет.

У тої дівчини нічого з собою не було – ні речей, ні грошей.

– Ми її запитали, куди вона йде, вона відповіла, що на Запоріжжя, бо її там друзі чоловіка чекають. А чоловік поїхав у Київ, і вона з ним втратила зв'язок, бо з Києва тоді тільки вийшли орки. Ми її забрали з собою.

Дістатися до Запоріжжя за день було неможливо, бо довго затримували на блокпостах, а вночі небезпечно – їхати не можна, адже одразу розстрілюють машини. Стояти у полі теж не варіант – бо дуже холодно, а зайвого бензину немає, щоб обігрівати автівку, і купити його ніде, навіть якщо маєш гроші.

Тож ночувати довелося у санаторії у Бердянську, у якому баптисти облаштували спальні місця і приймали на ночівлю тих, хто тікає з Маріуполя.

– На той час був один виїзд – через Василівку. Ялта – Бердянськ – це десь 40 км, які ми їхали цілий день! Ми виїхали о 8 ранку і приїхали о 8 вечора, а о 9 – комендантська година. Нам так лячно було, що ми не встигнемо, а там реально могли розстріляти. І коли їдеш цією дорогою, там стільки розстріляних, згорівших машин, людей...
– У мене на голові були колтуни, як у собаки. Коли я перший раз зняла шапку і почала мити голову у Запоріжжі, це був жах! Я не знала, як волосся роздирати. Потім ще десь місяць після того, з усього тіла злазила шкіра, лущилася, сипало прищами... Поки не нормалізувалося. Ми ж ніколи так не жили, щоб місяць не митися!

Загалом родина евакуювалася на підконтрольну територію три дні, довелося пройти 18 російських блокпостів, де їх прискіпливо перевіряли.

– Я прибрала від себе агресію і дітей так налаштувала. Чоловік мені сказав: «Ти повинна вивезти дітей і виїхати будь-яким шляхом! Кажи їм, що хочеш, аби виїхати!» На блокпості у нас питали: «Чего же вы едите из Мариуполя?» А ми кажемо російською, що наш будинок розбомбили. Питання: «Кто же это сделал?» Я повернулася і сказала: «Українські військові». Так треба було на той час, на жаль... Бо можна було потрапити у полон, багато людей потрапили.

Після евакуації з Маріуполя родина приїхала на Кременчуччину, бо Сергій Корнет родом з Глобинщини. Спочатку жили у його батьків, а зараз винаймають житло у Кременчуці. Також 2 місяці жили у друзів в Івано-Франківську, бо, як сказала Оксана, «треба було якось себе приводити до ладу»:

– Коли знаходишся у таких обставинах, то треба обов'язково піклуватися про своє ментальне та фізичне здоров'я! Це найважливіше! У Франківську було багато спілкування з друзями, підтримки, там величезна спілка.
Оксана з дітьми, чоловіком та мамою
Оксана з дітьми, чоловіком та мамою

Своє життя у Маріуполі після початку повномасштабної війни Оксана Корнет називає «місяцем постійної боротьби». Ні фотографій, ні відео з того періоду у неї майже не залишилося. Довелося все видалити перед тим, як проходити російські блокпости. І зараз вона шкодує про це, бо таку інформацію можна було б долучити до доказової бази під час розслідувань злочинів РФ. Але на той час це була необхідність.

На відео – машини, на яких виїжджали до Запоріжжя


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Автор: Катерина Турубара
Теги: Маріуполь війна інтерв'ю евакуація російська армія
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