Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Полтавщині судитимуть кладмена – прокуратура

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 0

 

Мотивом для скоєння злочину стала необхідність погашення великої суми кредиту, яку він програв в азартні ігри

На Полтавщині судитимуть кладмена. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Відомо, що у вересні 2023 року чоловік отримав повідомлення у месенджері повідомлення, де були вказані місця розташування наркотиків. Після цього він на власному автомобілі привіз «товар» додому, розфасував і поїхав у Полтаву, аби зробити закладки.

Під час затримання та в ході обшуків автомобіля й квартири обвинуваченого правоохоронці вилучили майже 69 грамів канабісу, понад 55 грамів амфетаміну та метамфетаміну, понад 166 грамів PVP, 4-ММС, МДМА, згортки клейкої стрічки, полімерні пакетики, пластикові колби, електронні ваги тощо.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Під час обрання запобіжного заходу в суді він розповів, що мотивом для скоєння злочину стала необхідність погашення великої суми кредиту, яку він програв в азартні ігри.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: прокуратура Полтавщини суд закладки наркотики
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх