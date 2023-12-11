На Полтавщині судитимуть кладмена – прокуратура

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 0

Мотивом для скоєння злочину стала необхідність погашення великої суми кредиту, яку він програв в азартні ігри

На Полтавщині судитимуть кладмена. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Відомо, що у вересні 2023 року чоловік отримав повідомлення у месенджері повідомлення, де були вказані місця розташування наркотиків. Після цього він на власному автомобілі привіз «товар» додому, розфасував і поїхав у Полтаву, аби зробити закладки.

Під час затримання та в ході обшуків автомобіля й квартири обвинуваченого правоохоронці вилучили майже 69 грамів канабісу, понад 55 грамів амфетаміну та метамфетаміну, понад 166 грамів PVP, 4-ММС, МДМА, згортки клейкої стрічки, полімерні пакетики, пластикові колби, електронні ваги тощо.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Під час обрання запобіжного заходу в суді він розповів, що мотивом для скоєння злочину стала необхідність погашення великої суми кредиту, яку він програв в азартні ігри.