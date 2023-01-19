188 пухнастиків з Кременчука знайшли люблячі родини

Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» зменшує кількість безпритульних тварин за допомогою біостерилізації, лікування і надає допомогу тваринам, що потрапили у біду. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
За 2022 рік у заклад потрапило 1 924 тварини.
З них 1 157 собак:
Минулого року відловили 767 котиків:
Щоб допомогти Спецсервісу утримувати тваринок, які потребують допомоги, можете принести:
КП «Спецсервіс-Кременчук» працює з 8 до 17 за адресою: вулиця Левка Лук'яненка (Горького), 48/75.
Робочий номер телефону - 067 203 21 97.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер