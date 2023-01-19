188 пухнастиків з Кременчука знайшли люблячі родини

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 108

Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» зменшує кількість безпритульних тварин за допомогою біостерилізації, лікування і надає допомогу тваринам, що потрапили у біду. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

За 2022 рік у заклад потрапило 1 924 тварини.

З них 1 157 собак:

108 - віддали у добрі руки;

421 - стерилізували;

219 - вакцинували;

313 - на жаль, померло.

Минулого року відловили 767 котиків:

80 - забрали у родини;

353 - стерилізували;

213 - на жаль, померло.

Щоб допомогти Спецсервісу утримувати тваринок, які потребують допомоги, можете принести:

корм (сухий/вологий);

теплі речі (куртки, светри, пальта);

матраци (без пружин), простирадла, подушки (не пір'яні), постільна білизна, килими;

посуд металевий: каструлі, миски, відра;

амоксиклав (таблетки, дозування 500);

шприци (2 мл і 5 мл);

пелюшки поглинаючі 60*90;

рукавички нітрилові (розмір S).

КП «Спецсервіс-Кременчук» працює з 8 до 17 за адресою: вулиця Левка Лук'яненка (Горького), 48/75.

Робочий номер телефону - 067 203 21 97.