188 пухнастиків з Кременчука знайшли люблячі родини

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Загалом до Спецсервісу потрапило 1 924 тварини

Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» зменшує кількість безпритульних тварин за допомогою біостерилізації, лікування і надає допомогу тваринам, що потрапили у біду. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

За 2022 рік у заклад потрапило 1 924 тварини.

З них 1 157 собак:

  • 108 - віддали у добрі руки;
  • 421 - стерилізували;
  • 219 - вакцинували;
  • 313 - на жаль, померло.

Минулого року відловили 767 котиків:

  • 80 - забрали у родини;
  • 353 - стерилізували;
  • 213 - на жаль, померло.

 

Щоб допомогти Спецсервісу утримувати тваринок, які потребують допомоги, можете принести:

  • корм (сухий/вологий);
  • теплі речі (куртки, светри, пальта);
  • матраци (без пружин), простирадла, подушки (не пір'яні), постільна білизна, килими;
  • посуд металевий: каструлі, миски, відра;
  • амоксиклав (таблетки, дозування 500);
  • шприци (2 мл і 5 мл);
  • пелюшки поглинаючі 60*90;
  • рукавички нітрилові (розмір S).

КП «Спецсервіс-Кременчук» працює з 8 до 17 за адресою: вулиця Левка Лук'яненка (Горького), 48/75.

Робочий номер телефону - 067 203 21 97.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Спецсервіс-Кременчук спецсервіс коти собаки
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