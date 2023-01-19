Уряд Естонії розробив та запускає застосунок mRiik на базі української «Дії» - США у черзі

Застосунок MRiik поки тестується, його запуск запланований на літо, а Європа стає на крок ближче до рівня української діджиталізації
Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі пройшов захід Diia Reels, де команда Мінцифри поділилася результатами цифрової трансформації під час повномасштабної війни, а також презентувала оновлення екосистеми Дії.
Естонська делегація презентувала свій застосунок mRiik, створений на базі «Дії». Під час співпраці з естонськими колегами команда «Дії» поділилися кодом застосунку та підходами до UX/UI дизайну. Повноцінно запустити mRiik в Естонії планують у середині цього року.
Вчора стало відомо, що США також візьмуть українську «Дію» за основу для власних «документів у смартфоні». Влада США розраховує на те, що їй вдасться повторити успіх програми електронного урядування «Дія», яка використовується в Україні. Про це заявила адміністраторка агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер.
Команда USAID має намір використати українську «Дію», як шаблон для створення власних програм. Згідно з останніми даними, американський уряд уже виділив 650 тисяч доларів на техніко-економічне дослідження в країнах, яким сподобався український застосунок. Як відомо, Україна створила застосунок «Дія» у 2019 році, щоб дати можливість своїм громадянам отримати доступ до документів, що посвідчують особу, реєструвати бізнес та отримувати різні державні послуги в онлайн-режимі.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер