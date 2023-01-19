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Кременчук, Україна, Світ

Уряд Естонії розробив та запускає застосунок mRiik на базі української «Дії» - США у черзі

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 159

 

Застосунок MRiik поки тестується, його запуск запланований на літо, а Європа стає на крок ближче до рівня української діджиталізації

Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі пройшов захід Diia Reels, де команда Мінцифри поділилася результатами цифрової трансформації під час повномасштабної війни, а також презентувала оновлення екосистеми Дії.

- Цифрова інфраструктура розвинена на такому рівні, який дозволяє державі безперервно продовжувати працювати навіть під час повномасштабної війни. Ми адаптували Дію під виклики воєнного часу, і зараз це найзручніший, а часом і єдиний інструмент для надання державних послуг. Будь-коли та будь-де. Зараз застосунок виходить на міжнародний рівень і найбільш діджитальна країна – Естонія – вивчає український досвід і запускає власний застосунок на базі нашої Дії. Український продукт стає цікавим для експорту, і ми зробимо все можливе, щоб якомога більше країн зробили отримання держпослуг швидким та зручним», – зазначив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Естонська делегація презентувала свій застосунок mRiik, створений на базі «Дії». Під час співпраці з естонськими колегами команда «Дії» поділилися кодом застосунку та підходами до UX/UI дизайну. Повноцінно запустити mRiik в Естонії планують у середині цього року. 

- Естонія майже десять років робить внесок у розвиток цифрової держави України, а за останні кілька років українське рішення m-state Дія стало найкращим у світі, – зазначив віцеканцлер з цифрового розвитку уряду Естонії Луукас Крістіян Ільвес.

Вчора стало відомо, що США також візьмуть українську «Дію» за основу для власних «документів у смартфоні». Влада США розраховує на те, що їй вдасться повторити успіх програми електронного урядування «Дія», яка використовується в Україні. Про це заявила адміністраторка агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер.

Команда USAID має намір використати українську «Дію», як шаблон для створення власних програм. Згідно з останніми даними, американський уряд уже виділив 650 тисяч доларів на техніко-економічне дослідження в країнах, яким сподобався український застосунок. Як відомо, Україна створила застосунок «Дія» у 2019 році, щоб дати можливість своїм громадянам отримати доступ до документів, що посвідчують особу, реєструвати бізнес та отримувати різні державні послуги в онлайн-режимі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінцифра Естонія США застосунок Дія
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