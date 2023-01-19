Департамент соцзахисту закуповує продуктові набори на понад 3 млн гривень

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Замовили 12 тисяч 600 щомісячних та 1300 святкових наборів для окремих категорій громадян

Департамент соціального захисту Кременчука 17 січня 2023 року оголосив тендер на закупівлю продуктів, з яких формуватимуть щомісячні та святкові продуктові набори для окремих категорій громадян. Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з техзавданням до тендера, переможець тендера має поставити до контакт-центрів Крюківської та Автозаводської районних адміністрацій харчові продукти для формування продуктових наборів чотирьох видів. Всього має бути 12 тисяч 600 щомісячних продуктових наборів та 1300 святкових продуктових наборів, їх має вистачити на рік.

У переліку продуктів, з яких будуть сформовані набори, — крупи, борошно, олія, цукор, в упаковках, консерви, чай, печиво, молоко тощо.

Очікувана вартість закупівлі — 3,17 млн гривень. Пропозиції можна подавати до 25 січня, аукціон має відбутися 26 січня 2023 року.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року міська рада відзвітувала про те, що в межах програми «Турбота» для соцзабезпечення та соцзахисту населення Кременчуцької громади у листопад видали 1 065 продуктових наборів малозабезпеченим категоріям населення.

Таку продуктову допомогу отримали такі категорії громадян:

діти з інвалідністю віком до 18 років, батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї;

діти-сироти та діти, які знаходяться під опікою;

діти з сімей, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені сім’ї;

особи з інвалідністю I групи по зору;

одинокі особи з інвалідністю I групи, які перебувають на обліку в територіальних центрах.

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