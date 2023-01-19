Європарламент проголосував за створення спецтрибуналу для путіна, лукашенка та їх поплічників

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 65

Сьогодні, 19 січня, Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів країни-агресора росії та білорусі. В резолюції депутати вимагають притягнути до відповідальності політичне та військове керівництво росії та білорусі за злочин агресії проти України. Резолюцію ухвалено 472 голосами. Проти проголосували 19 депутатів, 33 утрималися.

Про це повідомляють на офіційному сайті Європарламенту.

— Парламент заявляє, що звірства, вчинені російськими військами у Бучі, Ірпені й багатьох інших українських містах, свідчать про жорстокість війни й підкреслюють важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення винних до відповідальності відповідно до міжнародного права. Депутати Європарламенту закликають ЄС у тісній співпраці з Україною та світовою спільнотою домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного і військового керівництва Росії і її союзників, — йдеться у повідомленні.

Депутати Європарламенту у резолюції заявили, що створення трибуналу заповнить вакуум у міжнародному кримінальному правосудді і доповнить слідчі зусилля Міжнародного кримінального суду, «оскільки наразі він не може розслідувати злочин агресії, коли вона стосується України».

Наголошуючи, що точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, депутати Європарламенту наголошують, що він повинен мати юрисдикцію для розслідування не лише проти російського диктатора володимира путіна та політичного і військового керівництва росії, а також проти самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка та його поплічників.

Вони також підкреслюють у резолюції, що підготовча робота ЄС задля створення спеціального трибуналу має початися негайно і має бути зосереджена на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною. Українські й міжнародні органи мають отримати підтримку у забезпеченні доказів, які будуть використовуватися у майбутньому.

— Парламент твердо переконаний, що створення спеціального трибуналу надішле дуже чіткий сигнал як російському суспільству, так і міжнародній спільноті про те, що президент путін і керівництво росії загалом можуть бути засуджені за злочин агресії в Україні. Члени Європарламенту зазначають, що для російської федерації під керівництвом путіна вже неможливо повернутися до звичайних відносин із Заходом, — йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту.

Варто зазначити, що Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції.

Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти, — написав він у Twitter.