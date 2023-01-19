Європарламент проголосував за створення спецтрибуналу для путіна, лукашенка та їх поплічників

Усі вищі керівники росії та білорусі мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, вважають євродепутати
Сьогодні, 19 січня, Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів країни-агресора росії та білорусі. В резолюції депутати вимагають притягнути до відповідальності політичне та військове керівництво росії та білорусі за злочин агресії проти України. Резолюцію ухвалено 472 голосами. Проти проголосували 19 депутатів, 33 утрималися.
Про це повідомляють на офіційному сайті Європарламенту.
Депутати Європарламенту у резолюції заявили, що створення трибуналу заповнить вакуум у міжнародному кримінальному правосудді і доповнить слідчі зусилля Міжнародного кримінального суду, «оскільки наразі він не може розслідувати злочин агресії, коли вона стосується України».
Наголошуючи, що точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, депутати Європарламенту наголошують, що він повинен мати юрисдикцію для розслідування не лише проти російського диктатора володимира путіна та політичного і військового керівництва росії, а також проти самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка та його поплічників.
Вони також підкреслюють у резолюції, що підготовча робота ЄС задля створення спеціального трибуналу має початися негайно і має бути зосереджена на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною. Українські й міжнародні органи мають отримати підтримку у забезпеченні доказів, які будуть використовуватися у майбутньому.
Варто зазначити, що Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції.
Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти, — написав він у Twitter.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер