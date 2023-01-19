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У суботу, 21 січня, можна втретє святкувати Новий рік — за китайським календарем 4721-й

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 116

 

За Східним календарем це буде рік Чорного Водяного Кролика

У Китаї та у Східній Азії цього року опівночі Новий рік за східним календарем зустрічають 22-го січня. Щоправда, там зустрічатимуть не 2023-й, а 4721-й рік.

За київським часом китайський Новий рік настає раніше – через часовий пояс це свято в Україні можна відзначати 21 січня о 18.00.

Східний Новий рік справляють за місячно-сонячним календарем і тому ця дата щороку змінюється – її визначає положення Місяця.

Відповідно до Східного календаря, 2023 рік буде роком Чорного Водяного Кролика, який прийшов на заміну Блакитному Водяному Тигру.

У Китаї Новий рік святкуватимуть майже тиждень – до 27 січня. Масштаби та видовища святкування у Китаї вражаючи – компанії, магазини, банки та інші заклади в країні в цей період можуть не працювати, бо їх робітники масово йдуть у традиційну відпустку та святкують Новий рік Кролика.

Китайці вважають Новий рік початком весни та відновлення життя навколо.

Основним атрибутом святкування є червоні прикраси та феєрверки. За повір'ями, саме червоний колір допоміг тисячі років тому врятувати місцевих мешканців від чудовиська Нянь, яке приходило в Китай двічі на рік, вбивало людей та худобу, грабувало будинки.

За легендою, це чудовисько боїться червоного кольору, а тому китайці на Новий рік традиційно вбираються у червоне, запалюють червоні ліхтарі та роблять величезні фігури з пап'є-маше, аби відвернути від себе потойбічне зло.

Перед Новим роком мешканці країни ретельно прибирають будинки, а під час новорічної відпустки збираються цілими родинами – кожен член сім'ї зобов'язаний приїхати, навіть якщо він живе в іншому місті. Після урочистого святкування та запуску феєрверків китайці роблять підношення померлим предкам та ходять в гості до друзів.

За Східним календарем, у якому є 12 тварин, цьогорічним покровителем людей буде Чорний Водяний Кролик. Він буде захищати всіх від зла та займе місце Блакитного Водяного Тигра. До 9 лютого наступного року Чорний Кролик буде опікуватися людством, а у 2024 році передасть місце головної тварини року Дракону.

 

Ті, хто народилися під знаком Кролика, можуть розраховувати на удачу та відсутність проблем у Новому році – Чорний Кролик допоможе уникнути негараздів та покращити своє життя.

Новий рік за китайським календарем: коли рік Чорного Водяного Кролика вступить у свої права
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Автор: Віктор Крук
Теги: Новий рік свято Китай святкування кролики
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