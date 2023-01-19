У Центр соціально-психологічної реабілітації дітей-інвалідів передали два генератори

18 січня Центру соціально-психологічної реабілітації дітей-інвалідів передали два генератори. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
Один з них буде встановлений в основному приміщенні, другий — в укритті, де досі були проблеми з електрикою при відключеннях. Тепер діти почуватимуться під час повітряних тривог комфортніше.
Раніше ми писали, що завдяки волонтеру Геннадію та українському музичному гурту Jinjer лікарня «Кременчуцька» отримала дерматом, який дозволяє пересаджувати шкіру.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер