У Центр соціально-психологічної реабілітації дітей-інвалідів передали два генератори

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Гроші на генератори надійшли від Антона Корнієнка та металістів Jinjer

18 січня Центру соціально-психологічної реабілітації дітей-інвалідів передали два генератори. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Один з них буде встановлений в основному приміщенні, другий — в укритті, де досі були проблеми з електрикою при відключеннях. Тепер діти почуватимуться під час повітряних тривог комфортніше.

— Передача генераторів стала можливою завдяки кременчужанину-волонтеру Антону Корнієнку, який проживає у Словаччині. Кошти на придбання генераторів він зібрав разом друзями — учасниками рок-гурту Jinjer — під час туру, організованому Napalm records. Щиро дякую Антону та всім, хто долучився до доброї справи! — наголосив очільник міста.

Раніше ми писали, що завдяки волонтеру Геннадію та українському музичному гурту Jinjer лікарня «Кременчуцька» отримала дерматом, який дозволяє пересаджувати шкіру.