Витинанки, ляльки та картини: у Кременчуці триває вистака декоративного мистецтва

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 161

У картинній галереї Наталії Юзефович триває виставка декоративного мистецтва «Традиції і сучасність».

Тут представлені роботи кременчуцький майстрів — як професіоналів, так і аматорів. Роботи виконані у зовсім різних техніках, що робить виставку дуже різноманітною.

Так, в експозиціях можна побачити картини, вишиті бісером — Ольги Скороход, Людмили Бєлікової. Картини, вишиті хрестиком авторства Дар'ї Кривець, Олени Литвишко, Ольги Скороход. Витинанка — Дмитра Короля. Також представлені дві роботи Алли Касьян, виконані в авторській техніці, вишиванки Світлани Ялової, петриківський розпис — Лариси Богун та інші роботи.

Дуже чарівно в експозиції виглядають вузликові ляльки. Авторка робіт — Тетяна Мокра.

Поспішайте насолодитись красою та творчістю — виставка працює до 22 січня 2023 року включно.

Галерея працює з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.

Адреса галереї: вул. Космічна, 9 (район Раківка, кінцева зупинка автобуса № 25, маршрутки № 2.)