Вчора у Кременчуці горіла квартира: постраждала одна людина

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Вчора, 4 січня, о 18.02, у Кременчуці, на проспекті Свободи, у квартирі на 4 поверсі одного з 4-поверзових житлових будинків сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогнеборці, встановили, що пожежа виникла на кухні.

Пожежу загасили о 18.36. Одна людина отримала травми.

Вогонь знищив електровитяжку та пластикову стелю. А також пошкодив кухонні меблі та закоптив стіни та стелю.

До гасіння залучилася 14 державна пожежно-рятувальна частина.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.