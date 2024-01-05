Вчора у Кременчуці горіла квартира: постраждала одна людина

Вчора, 4 січня, о 18.02, у Кременчуці, на проспекті Свободи, у квартирі на 4 поверсі одного з 4-поверзових житлових будинків сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Вогнеборці, встановили, що пожежа виникла на кухні.
Пожежу загасили о 18.36. Одна людина отримала травми.
Вогонь знищив електровитяжку та пластикову стелю. А також пошкодив кухонні меблі та закоптив стіни та стелю.
До гасіння залучилася 14 державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
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