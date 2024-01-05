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Відсьогодні українці почнуть отримувати третю платіжку за газ

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 580

 

Розмір платежу становитиме в середньому близько 25-65 гривень на місяць

Вже відсьогодні, 5 січня кременчужани, як й інші українці почнуть отримувати третю платіжку за газ. Про це повідомили у пресслужбі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Ця платіжка міститиме вартість послуг з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Зокрема, це техогляд газопроводів, перевірка на герметичність, перевірка на наявність тяги в димових та вентиляційних каналах, справність сигналізаторів загазованості тощо.

Розмір платежу становитиме в середньому близько 25-65 гривень на місяць. Платіжка залежить від будинку.

Також до 5 січня 2024 року оператори ГРМ на своїх сайтах мали розмістити вартість техобслуговування для кожного багатоповерхового будинку, а також графік проведення техоглядів.

Нагадаємо, що крім цього, у січні 2024 року українцям перерахують пенсії та збільшать мінімалку.

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Автор: Дарія Згура
Теги: платіжка газ законодавство Кременчукгаз зміни договір співвласники
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