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Лише в одну дату. Кременчуцький протоієрей розповів про заяви УПЦ щодо святкування Водохреща

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 234

 

6 чи 19 січня?

Цьогоріч віряни Православної церкви України відзначатимуть Водохреще 6 січня за новоюліанським календарем. Настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про заяви духовенства Української православної церкви щодо дат святкування Водохреща.

Зокрема, священники УПЦ говорять, що зміни у датах Водохреща неприпустимі — святити воду вірянам дозволяється лише 19 січня, а свої слова підкріплюють твердженнями про зміни течії річки Йордан, розповідає Володимир Макогон. За його словами, відповідні факти висловлювало і духовенство Троїцької церкви у Кременчуці. 

Речник Кременчуцької єпархії УПЦ отець Павло розповів «Телеграфу», що тиску серед духовенства Української православної церкви щодо дат святкування Водохреще, він не помічав, і додає — для УПЦ канонічно, що течія річки Йордан саме 19 січня змінює напрямок. Він наголосив, що вірянам слід пам’ятати, що це свято не про занурення в ополонку, а про духовне очищення загалом.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ПЦУ УПЦ (МП) Водохреще
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