«Не побачить свого первістка»: на війні загинув Сергій Колядинський

У боях за Україну загинув молодший сержант Сергій Олегович Колядинський. Народився військовий 7 червня 1994 року у селі Градиськ Камінь-Каширського району Волинської області. Хлопець присвятив життя військовій службі. Загинув Сергій 26 вересня у Харківській області. У Кременчуці у військового залишилася матір та вагітна дружина.
Як повідомив голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк, Сергій Колядинський три роки присвятив службі в Збройних силах України.
У рідному селищі, де пройшло дитинство Сергія, до 4 жовтня оголосили день жалоби.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер