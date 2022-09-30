«Не побачить свого первістка»: на війні загинув Сергій Колядинський

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У боях за Україну загинув молодший сержант Сергій Олегович Колядинський. Народився військовий 7 червня 1994 року у селі Градиськ Камінь-Каширського району Волинської області. Хлопець присвятив життя військовій службі. Загинув Сергій 26 вересня у Харківській області. У Кременчуці у військового залишилася матір та вагітна дружина.

Як повідомив голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк, Сергій Колядинський три роки присвятив службі в Збройних силах України.

— Рано пішов із життя батько. З теплом і любов'ю виховували хлопця дідусь і бабуся. Подорослішавши, поїхав до мами на Донеччину. Віддав службі в ЗСУ три роки, з яких два — на війні. Одружився, та не побачить свого первістка, — йдеться у повідомлені.

У рідному селищі, де пройшло дитинство Сергія, до 4 жовтня оголосили день жалоби.