29 вересня у Кременчуці 75 людей захворіли на COVID-19

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29 вересня у Кременчуці зареєстрували 75 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 37 жінок віком від 18 до 85 років, 27 чоловіків віком від 23 до 86 років та 11 дітей: вісім – віком від 2 до 16 років, три – першого року життя. З вперше виявлених випадків захворювання 64 пацієнти перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 11 – на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях лежить 53 особи. За добу одужало 44 людини. 29 вересня в місті випадків смерті від ускладнень ковіду не було.

Загалом у Кременчуці налічують 24 938 інфікованих, одужало 23 696, померло 723.