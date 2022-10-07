На Полтавщині двоє хлопців вкрали мотоцикл і скутер

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 345

Двоє хлопців на території Великорублівської громади Полтавського району вкрали мотоцикл і скутер.

Андрій Аджубей, начальник сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Котельва), повідомив:

- До нашого підрозділу на початку вересня звернулися два жителі Великорублівської громади Полтавського району, які повідомили, що з їх домогосподарств викрадено мотоцикл та скутер. Ми одразу розпочали оперативно-розшукові та слідчі дії, в ході яких вдалося встановити причетних до вчинення злочинів осіб.

Зловмисниками виявились 21-річний місцевий хлопець, який незаконно заволодів мотоциклом «Юпітер», та місцевий 16-річний юнак, який викрав скутер Honda Dio. Наразі обом крадіям повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

За даними фактами слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Диканської окружної прокуратури, розпочав два кримінальні провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі визнання вини судом підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.