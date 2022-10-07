Кременчуцький боксер-пожежник Влад Гела провів бій у Польщі

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 270

Наш спортсмен провів бій проти екссуперника Головкіна на івенті

Боксер з Кременчука середнього дивізіону Владислав Гела (12-4, 7 KO) провів поєдинок проти поляка Каміла Шеремети (22-2-1, 6 KO).

Шеремета два останні поєдинки провів проти Хайме Мунгії та Геннадія Головкіна, в обох боях він програв.

1-го жовтня у Любліні (Польща) відбувся вечір боксу. Бій був розрахований на 8 раундів по 3 хвилини. У 5 раунді кремен чужанин завдав потужного удару супернику – поляк отримав сильне розсічення голови. Пороте, перемогу здобув Шеремета технічним нокаутом у 7 раунді.

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався зі спортсменом-рятувальником Владиславом Гелою.

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- Вечір боксу проводила Польща. Це рейтинговий бій. Суперник чемпіон Європи, претендент на чемпіона світу, боксував з Генадієм Головкіним, моїм кумиром, який виграв у нього.

Це перший бій з початку війни. Підготовка була складною і виклик отримав не очікуваний. У мене було мало часу добре підготуватися, але я своїх можливостей не втрачаю.

Готувався в Одесі в Кременчуці у залі «Легіон» під керівництвом тренера Агеєва Андрія. В Одесі був на реабілітації на яку мене відправили з роботи й довелося виходити з положення і готуватися там. Добре, що є багато знайомих яких нас об’єднав бокс.

- Чи важко було отримати дозвіл, щоб виїхати за кордон?

- Дозвіл було важко отримати, через брак часу, але завдяки моєму керівництву ДСНС і Лізі професійного боксу у нас все вийшло.

- Владе, що було найважче?

- Найважче було тримати дієту і я скинув на бій 10 кг. Ставив ціль достроково завершити поєдинок оскільки розумів, що судді будуть на стороні суперника.

- Хто за тебе вболівав?

- Велика підтримка була дома, мені багато хто писав і підтримував, як з рідних і друзів, так і роботи керівники робили все, щоб поширити інформацію про бій і підтримала мене вся ДСНС у Полтавській області.