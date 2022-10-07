Кременчужани придбали автівку для захисників України

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 209

Багатонаціональна кременчуцька громада допомагає ЗСУ звільняти українські землі. Троє друзів придбали автівку для захисників України. Про це повідомив кременчуцький міський голова Віталій Малецький.

Кременчуцький грузин Реваз Гогоберідзе став ініціатором збору коштів на автомобіль для української армії. Разом зі своїми друзями Олексієм Нестеренком та Олександром Ковалевським вони придбали автомобіль Mercedes-Benz Vito для наших захисників.

- Честь і слава вам, пане Ревазе, щиро дякую вам, панове Олексію та Олександре! На таких, як ви, тримається Кременчук! Завдяки вам ЗСУ звільняють українські землі! Разом переможемо! - заявив міський голова.

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